吳斯懷：把下架吳斯懷當政見　怎麼為選民服務？

▲吳斯懷。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨退將吳斯懷名列國民黨不分區立委名單第四，遭民進黨立委候選人吳怡農與黨內多位候選人發起「下架吳斯懷」運動，衝擊選情。對此，吳斯懷19日接受廣播節目專訪時直言，如果把下架吳斯懷當作政見，怎麼為選民服務？

吳斯懷表示，從高一點的層次來看，要參選區域立委，應該是對選區的選民說推出什麼政見、要怎麼爭取最好的權益，立委是要立法、是監督政府，「如果你把下架吳斯懷當作政見，你的選民會不會問你參選主要的目的就是為了要下架吳斯懷？或者讓國民黨能夠票數低一點？然後呢？你怎麼為你選區的選民服務？幫他們爭取最大權益，幫他們監督政府，不管立法、修法」。

吳斯懷指出，這個層次上變成一個很有趣的弔詭，不像選舉，很多台獨朋友要辦這些活動他沒意見，但韓國瑜在政見會上講得非常很好，韓國瑜心中心心念念的，跟他們想法一致，包含國民黨的立場，捍衛中華民國、堅持九二共識、一中各表，堅決反對一國兩制，堅決反對台獨。

吳斯懷想問，支持台獨的政黨或者候選人既然支持台獨，「你敢不敢公開說『我就是要台獨建國』，雖然我不贊成你們，但是我會把你當一個可敬的對手，如果連這個都不敢講，那是不是跟韓國瑜一樣說你要不要捍衛中華民國」。