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吳斯懷：蔡英文枝枝節節談韓國瑜閨蜜、豪宅　人民沒興趣！

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▲▼國民黨不分區立委介紹記者會，吳斯懷。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳斯懷。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日在首場電視政見發表會第一輪發言時表示，總統蔡英文不愛中華民國，也講不清楚台獨立場，對不起支持台獨的朋友。而蔡英文則批韓國瑜「閨蜜變主秘」、「豪宅」問題。對此，國民黨不分區立委候選人吳斯懷除了肯定韓國瑜政見會的表現，也直批蔡英文講的閨蜜、豪宅，那是人民沒興趣的。

對於首場政見發表會，誰表現比較好？吳斯懷19日上午接受廣播節目專訪時表示，自己是國民黨不分區候選人，當然覺得韓國瑜講得是正正方方，且大開大闔，講的是2300萬人民的未來，是兩岸問題，是國家未來發展最重要的事，「我覺得是不必枝枝節節於你的閨蜜啦！你的豪宅，那個人民其實對那個沒有興趣」。

吳斯懷認為，台灣人民要聽的是，這三位候選人要把大家帶到哪裡去？要很直球對決地說台灣到底需要走到哪裡？尤其是兩岸關係，韓國瑜講的是最直接，韓國瑜讓人最佩服的是競選中華民國的總統、捍衛中華民國。

吳斯懷也對台獨人士喊話，他說如果支持台獨，就公開說想要台獨建國，「你敢不敢喊？」韓國瑜為台獨朋友叫屈，而蔡英文對於台獨卻不敢講清楚，他這三年在街頭所接觸到的是，台灣人民想要兩岸和平發展，台灣獨立是沒有空間。

吳斯懷也說，美國日本都明明白白多次告訴台灣政府，台灣人民需要的是一個穩定的兩岸關係、好好發展經濟，也是讓台灣更安全，所以捍衛中華民國，而這個中華民國是1912年孫中山先生推翻滿清所所建立的，「這不是流亡政府，不是中華民國就是台灣，也不是中華民國台灣，這個中華民國是1912年孫中山先生建立，國民黨所建立的」。

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