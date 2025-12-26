　
大陸 大陸焦點 特派現場

梁文傑：廖雨詩曾拜訪邱垂正　想協助上海台辦主任來台

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

淡江大學學者廖雨詩被媒體指控收受中共資金擔任統戰中間人，甚至試圖協助上海台辦主任金梅訪台。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑26日表示，廖雨詩確實曾為金梅訪台一事拜訪陸委會主委邱垂正，但當下邱垂正就直接告知對方不可能。

梁文傑在例行記者會上提到，關於廖雨詩的問題，主委邱垂正今天在接受媒體採訪查證時就已經有回答，「去年這位廖雨詩確實有來拜訪我們主委，就是關於上海台辦主任金梅來台的事情，主委當時就已經跟對方說，基本上，這在政策上就是不太可能。」

▼廖雨詩出席座談會。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 8/6台灣國際戰略學會「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論 。趙建民中國文化大學社會科學院長廖雨詩日本戰略研究協會高級研究員）（圖／記者任以芳攝）

梁文傑強調，廖雨詩平常並沒有與陸委會有什麼互動，陸委會也從來沒有請託對方去做什麼事情，只可能有一些座談會邀請過對方來參加。

梁文傑還說，他個人是最近看到媒體報導，才知道「廖雨詩」3個字，「所以基本上她跟陸委會是沒有什麼互動的。」

梁文傑也提到，陸委會經常會接到許多人提出一些建議，針對兩岸事務的看法，這些東西都會當作參考。

至於報導提及廖雨詩與國台辦互動密切，恐涉及國安疑慮，梁文傑說，他們有注意到報導，相關單位會去查證。

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸委會：蔣萬安雙城提共機擾台一定受歡迎

陸委會：蔣萬安雙城提共機擾台一定受歡迎

台北市長蔣萬安28日將赴上海出席「雙城論壇」，外界關注他會不會在活動上就中共軍機軍艦擾台表態。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，若蔣萬安到上海願意表達的話，一定會受到台灣人民的歡迎。

政院拍板立委赴陸要審查！接觸黨政軍須揭露　公務員全採許可制

政院拍板立委赴陸要審查！接觸黨政軍須揭露　公務員全採許可制

修法立委赴陸須經許可　陸委會：防中共滲透

修法立委赴陸須經許可　陸委會：防中共滲透

陸指宏泰58號2台人走私　陸委會：跨境鎮壓

陸指宏泰58號2台人走私　陸委會：跨境鎮壓

台美關稅談判遲未出爐　經濟部認今年底前無法搞定

台美關稅談判遲未出爐　經濟部認今年底前無法搞定

