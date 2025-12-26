梁文傑：廖雨詩曾拜訪邱垂正　想協助上海台辦主任來台

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

淡江大學學者廖雨詩被媒體指控收受中共資金擔任統戰中間人，甚至試圖協助上海台辦主任金梅訪台。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑26日表示，廖雨詩確實曾為金梅訪台一事拜訪陸委會主委邱垂正，但當下邱垂正就直接告知對方不可能。

梁文傑在例行記者會上提到，關於廖雨詩的問題，主委邱垂正今天在接受媒體採訪查證時就已經有回答，「去年這位廖雨詩確實有來拜訪我們主委，就是關於上海台辦主任金梅來台的事情，主委當時就已經跟對方說，基本上，這在政策上就是不太可能。」

▼廖雨詩出席座談會。（圖／記者任以芳攝）



梁文傑強調，廖雨詩平常並沒有與陸委會有什麼互動，陸委會也從來沒有請託對方去做什麼事情，只可能有一些座談會邀請過對方來參加。

梁文傑還說，他個人是最近看到媒體報導，才知道「廖雨詩」3個字，「所以基本上她跟陸委會是沒有什麼互動的。」

梁文傑也提到，陸委會經常會接到許多人提出一些建議，針對兩岸事務的看法，這些東西都會當作參考。

至於報導提及廖雨詩與國台辦互動密切，恐涉及國安疑慮，梁文傑說，他們有注意到報導，相關單位會去查證。

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

