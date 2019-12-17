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力拼翻轉深藍大文山！鄭文燦替張銘祐「掛保證」：選民服務一定找的到人

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▲鄭文燦替張銘祐站台。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲鄭文燦替張銘祐站台。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／新北報導

2020總統立委大選剩下不到一個月，民進黨新北市立委候選人張銘祐16日晚間在競選總部舉辦座談會，「執政成績第一」的桃園市長鄭文燦特地來站台相挺。鄭文燦替張銘祐「掛保證」，不但政見接地氣，選民服務也一定找得到人，一定能做好中央地方的意見交流角色，是翻轉大文山的最佳人選。

鄭文燦表示，張銘祐的政見以家出發，關心重點是家庭、教育、兒托的改革進步，打造市民安心、安全、安穩的生活。張銘祐從小市民、上班族的角度，政見接地氣，選民服務一定找得到人。

鄭文燦指出，他聽地方的市民朋友說，大文山的現任立委找不到人、電話永遠不通，所以選民服務找不到窗口，這位立委得票率一直在下降，2016年立委選舉，民進黨陳永福加上綠社盟曾柏瑜得票率49％，跟對手的51％相去無幾，顯示大文山民眾也渴望改變政治環境。

鄭文燦說，民進黨這次提名張銘祐，年輕而且社運經驗豐富，也是電視政論名嘴，對政治有深刻的看法，又接地氣，是一個值得大文山人選擇的立委候選人。尤其這兩天發生的波特王事件，更可以看出，唯有2020捍衛台灣民主自由，才能抵抗中國大陸對台灣人的打壓，進一步讓讓年輕人的創意發生，作為發展人生的創業基礎。不但為了台灣民主自由的生活方式，也為了要打造地方發展建設，呼籲大文山選民支持捍衛言論自由、守護台灣民主的張銘祐。

張銘祐回應，很感謝鄭文燦前來拉抬支持，他自己是媒體從業人員的上班族，也是三個孩子的爸爸，一直以來就為了促進社會的進步而努力。

張銘祐說，民主自由不是意識形態的抽象名詞，從波特王事件，還有先前85度C事件、周子瑜國旗事件都可以看出，台灣的民主自由是中國大陸不斷要打壓的對象，但民主自由是台灣人安身立命的基礎。為了給下一代一個安心、安穩、安全的生活環境，2020大選一定要支持捍衛台灣的民進黨。

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