批陳師孟約詢馬案法官干預司法　王淺秋：好像國家是民進黨開的一樣

▲韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九被訴洩密案，高院更一審判決已無罪確定，但監委陳師孟卻要調查法官「是否有濫用心證」，約詢判案的台北地方法院法官唐玥，引發外界質疑陳師孟干預司法獨立。對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋17日受訪時批評，好像國家是民進黨開的一樣，連司法中立原則都不懂的民進黨政府，到底如何治國？「醜陋的真面目被台灣人看到了」。

針對陳師孟將約詢曾審理馬案的法官唐玥，馬英九16日受訪時表示「極為不妥！」他呼籲民進黨應趕快停止干預司法的行為，更批評這種行為已經逾越監委職權，相信法界人士都會反對。

對此，王淺秋表示，大家輿論非常沸騰，好像國家是民進黨開的一樣，所有行政資源、不管要怎麼投票，甚至司法法官怎麼判、檢察官怎麽認定等，似乎都由民進黨決定。

王淺秋痛批，連司法中立的原則都不懂的民進黨政府，到底如何治國？她認為這些選前難堪的動作可能還會再發生，這些動作都代表黨國不分，以及用國家機器、資源、納稅錢來做選舉操作，「醜陋的真面目被台灣人看到了。」

王淺秋強調，司法應該是正義的最後一道防線，「如果司法真操都可以被隨便踐踏、蹂躪 ，台灣還有什麼可以被相信？」