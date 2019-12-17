台灣囝仔宣達團發文宣「投給國民黨、台灣變香港」　彰化藍營控抹黑報警

▲台灣囝仔宣達團發文宣綠營力挺，藍營指控抹黑，一切都是選舉奧步。（圖／中國國民黨彰化縣黨部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣黨部16日痛批對手又出「奧步」，利用年輕人發放文宣「投給國民黨、台灣變香港」，意圖使人不當選，因此報警處理；對此民進黨彰化縣黨部主委邱建富則發表聲明回應，不該浪費「治安資源」借故借端製造爭議，願全力協助這些站出來的青年朋友，並與他們站在一起對抗。

▲台灣囝仔宣達團發文宣引發藍綠口水戰。（圖／中國國民黨彰化縣黨部提供）

彰化縣黨部指出，14日中國國民黨的總統候選人韓國瑜在員林，與4位立委候選人一起向民眾許下承諾，要帶領台灣走出這3年多的生活與經濟困境時，一群自稱從南部上來的年輕人，在彰化縣四處發放沒有署名的傳單，攻訐、抹黑國民黨與立委候選人，被見義勇為的民眾報警，警方當場帶回6人調查。

▲中國國民黨彰化縣黨部主委張曼莉痛批。（圖／中國國民黨彰化縣黨部提供）

國民黨部主委張曼莉強調，歷年民進黨選舉使出的「帶風向」奧步，讓證明清白的黃俊英含恨而終、也讓被網路霸凌的優秀外交官蘇啟誠含冤而逝，最嚴重是造成選舉風氣敗壞，社會價值毀壞，不擇手段掌權者的傲慢蠻橫。

張曼莉說，身為媽媽，我聽到這種話感到震驚與痛心！民進黨敢做不敢當，已經淪落到要叫少不更事的年輕人當打手，去做這種違反《選罷法》意圖使人不當選的犯法行為。民進黨是「死道友、不是死貧道」嗎？民進黨是「別人的囝仔死不了」嗎？

張曼莉更希望全民呼應總統候選人韓國瑜所提倡「要還給台灣乾淨的選舉」，不要被這些奧步「帶風向」詐騙，用神聖的一票「撥亂反正」，讓國民黨繼續守護中華民國，還給台灣有希望的未來。

而民進黨彰化縣黨部也回應指出，當天，民進黨彰化縣黨部接獲消息，立即指派辦公室主任到和美分局瞭解實際情況並表達關懷之意，根據檢視發送的文宣品所陳述內容皆為事實，並無不妥，民進黨彰化縣黨部主委邱建富也發表聲明回應，（一）不該浪費「治安資源」借故借端製造爭議，民進黨願全力協助這些站出來的青年朋友並與他們站在一起對抗共同不當干擾。

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