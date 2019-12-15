賴神加持！綠台南立委拚全壘打　地方人士：藍營敗筆「和韓國瑜綁一起」





▲蔡英文、賴清德台南造勢。（圖／民進黨提供）

記者蔣婕妤／台南報導

2020總統立委大選剩下不到一個月，總統蔡英文14日回到「賴神」故鄉台南辦造勢、全台各縣市競選總部成立大會壓軸場就在台南。賴神回家鄉吸引滿場支持者站出來相挺，與小英搭檔選總統也連帶拉抬立委選情。綠營地方人士分析，民進黨對台南選情樂觀看待，可望拚全壘打。他指出，國民黨立委選情的最大敗筆，正是候選人和韓國瑜綁在一起。

台南今年選區重劃，共有六大選區。第一選區由民進黨的賴惠員對上國民黨蔡育輝；第二選區民進黨的郭國文對戰國民黨的李武龍；第三選區是民進黨的陳亭妃對上國民黨童小芸；第四選區為民進黨的林宜瑾對戰國民黨對手林燕祝；第五選區民進黨派出林俊憲對決國民黨對手蔡淑惠；第六選區則由民進黨王定宇對戰國民黨洪秀柱。

綠營地方人士分析，台南本來就是民進黨鐵票倉，第一、二選區民進黨的賴惠員和郭國文逐漸和國民黨對手拉大差距；第三選區的陳亭妃一開始綠營就是優勢領先。

至於第四選區的林宜瑾，地方人士說，因為是新選區，一開始面對比較艱難的挑戰。林宜瑾和對手林燕祝都是議員轉戰立委，林燕祝的地方基本盤很強。不過，他認為，林燕祝的最大敗筆正是「跟韓國瑜綁一起」，隨著韓國瑜選情崩盤，現在無論是民調還是輿論，林宜瑾都是領先且和對手拉開差距中。

地方人士指出，第五選區的林俊憲面對的對手是國民黨七連霸的議員挑戰，大環境目前還是對林俊憲有利，同時，現任立委還有政績優勢。林俊憲這次打選戰也很聰明，把每一項政績都做成圖卡，讓選民可以清楚知道他做了什麼，還有支持者打趣稱不知道原來委員做了這麼多事，整體來說，林俊憲選情穩定領先。

最後第六選區是現任立委王定宇，地方人士說，王定宇本來就是很強的立委，上次選戰還是全國最高票，面對對手雖然是藍營大咖洪秀柱，但依然很難撼動王定宇在地方的經營實力，「而且洪秀柱也是跟韓國瑜綁在一起！」

整體台南選情，地方人士說，小英本來就替立委拉抬不少，自從英德配宣布後，又再拉上來一大截，反觀國民黨的韓國瑜是一直失分，現在就連張善政也是失言頻頻。民進黨在這次選戰大團結氣勢強，加上賴神加持，綠營在鐵票倉台南的選情持續衝刺中。