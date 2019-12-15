「政黨票投小黨浪費選票，要集中投給民進黨」　陳宗彥道歉了

▲陳宗彥深夜在臉書澄清與致歉。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

內政部政務次長陳宗彥14日在民進黨舉辦的活動中呼籲，若把政黨票投給小黨，就是在浪費選票，所以政黨票一定要集中投給民進黨。對此，陳深夜表示，他選在非公務時間出席輔選活動，惟作為政務官身分，說明政黨票一事的說法不慎，導致外界觀感不佳，本人特此澄清與致歉。

民進黨14日舉辦新住民模擬投票活動，現場設有模擬圈票處與票匭，由民進黨中央黨部婦女部、2020桃園市小英新住民姊妹會主辦，活動從下午2時開始舉行。民進黨桃園市第一選區立委候選人鄭運鵬、陳宗彥、不分區立委提名人羅美玲到場參與。

陳宗彥致詞時說，許多小黨都說自己的理念與民進黨相同，但若沒達到5%政黨票的門檻，就沒有辦法參與分配立委席次，就會浪費掉，若政黨票被分散，羅美玲可能無法當選，「所以大家政黨票要集中投給民進黨。」

陳宗彥強調，在投票之前，眾人務必看清楚，「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去、鄭運鵬蓋下去」，如果不小心蓋錯了，也不能說「投錯帶回家」，乾脆再多蓋一個章，讓選票變成廢票。

▼陳宗彥說，如果小黨沒有拿到政黨票的5%門檻，就無法分配立委席次。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

陳宗彥也提醒，進入投票所時，一定要帶身分證、印章及投票通知單，不可攜帶手機、攝影器材入內，不行撕毀、攜出選票及公投票，也不能蓋自己的印章，或是用指印圈選候選人、政黨票。

對此，陳宗彥14日深夜在臉書發文說，針對受邀出席蔡英文總統桃園競選總部「小英新住民姊妹會模擬投票活動」的發言，他特此說明，此活動的參與者皆為支持總統連任的新住民姊妹們。

陳宗彥指出，對於政黨票與投票時注意事項的相關說法，是因為先前有新住民朋友問起，有關在投票時如果投錯票是否可以帶出去、或是重投的問題，所以他向在場支持蔡總統的姐妹們說明投票前，務必深呼吸看好再蓋下去；萬一投錯票千萬不可以帶出投票所或是撕毀，這些都是違法的行為，如果真的投錯了，可以選擇投成廢票以降低損害。

▼陳宗彥發文澄清與致歉。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

陳宗彥表示，另外，亦有新住民朋友問起何謂不分區政黨票？他也針對此問題說明，不分區的席次分配是政黨得票率必須超過5%，才得以分配不分區的席次；若政黨票得票低於5%，即無法參與不分區立委席次的分配，因此政黨票在分配席次上的效應可能折損。

陳宗彥說，作為政務官，公務時間必須恪守行政中立規範，輔選工作應於非公務時間進行，因此本人選在非公務時間出席此輔選活動，「惟作為政務官身分，說明政黨票一事的說法不慎，導致外界觀感不佳，本人特此澄清與致歉。」

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