蔡英文找鍾明軒＋波特王社群戰再升級　2天內創560萬流量新高

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文力拚2020連任，在社群時代下，選戰方式也與時俱進，一改接受傳統主流媒體訪談的形式，而是以網紅、社群為主軸，並且根據社群分眾，除了強化同溫層，更試圖突破異溫層。這個週末釋出2支影片，分別是與網紅鍾明軒、波特王合作，短短2天創造超過560萬的驚人流量，再次刷新紀錄。

國民黨總統候選人韓國瑜上週頻頻接受電視媒體的專訪，針對綠營砲火更趨猛烈。面對國民黨陣營透過傳統主流媒體的方談空戰打法，蔡英文陣營從去年九合一選戰大敗後，已經察覺網路社群的時代影響巨大，與社會對話的方式也勢必要轉型，因此從社群網站與社群網紅來著墨。

▼蔡英文、波特王合作拍影片。（圖／翻攝波特王臉書）



蔡英文在今年2月份時，接受國內最大社群網路媒體《ETtoday新聞雲》獨家專訪，記者深入總統官邸，拍攝她與愛貓蔡想想、蔡阿才，還有領養的3隻導盲犬；報導在農曆年間，以較軟性的方式露出，當時便已創造將近百萬的流量。

接著，蔡英文上「博恩夜夜秀」的脫口秀節目，至今已經累積創造185萬的流量；其幕僚團隊近日更是再創新高。就在國民黨副總統候選人張善政提出較歧視的言論，認為蔡英文沒有生小孩，不懂養兒育女，掀起批評之後，團隊釋出蔡英文接受知名網紅鍾明軒訪談的影片。

鍾明軒的目標族群則落在台北地區、明確反韓、支持同婚，以及首投族，其價值觀貼合社會潮流，這與張善政歧視言論與傳統觀念，產生極大的反差。

在鍾明軒的影片釋出隔天，團隊又釋出蔡英文走訪位於高雄的新創公司，跟知名網紅波特王一起拍片，目標族群落在高雄地區、曾被誤解是韓粉，以及異性戀撩妹為主的新媒體，這與鍾明軒也非同一個同溫層。

從流量的數據結果來看，在短短不到兩天，鍾明軒的影片，臉書觀看有271萬、Youtube有103萬；而波特王的影片，臉書觀看有174萬，Youtube有15萬。光是人次，雖然中間瀏覽有重疊，但在2天內已創造超過560萬流量，這個成績讓總統幕僚都感到相當驚訝。

▼鍾明軒訪蔡英文。（圖／翻攝鍾明軒臉書）



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