網傳「選舉奧步」：大量韓粉的票成廢票，殺人於無形！　中選會怒告：最重判5年

▲中選會提醒，假訊息涉侮辱公署或加重誹謗，甚至違反《選罷法》，最重處5年徒刑。（圖／翻攝中選會臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

近日網路流傳中選會主委李進勇的「選舉奧步」，瞎稱「如此可製造大量韓粉的票成為廢票，殺人於無形，造成詐菜大勝。」對此，中選會嚴正駁斥表示，將依《社會秩序維護法》及依《刑法》如妨害名譽、侮辱公署等罪規定，予以究責到底，也請民眾遇有不實訊息時，切勿傳播以免觸法。

有網友發文稱，「台灣選舉還有一種奧步是：李進勇叫印票廠商在2號（韓國瑜）的蓋章處印上一層薄薄的，肉眼難看以出來的蠟或是油脂，讓蓋票章上的紅墨水乾不了，選票一折，很容易就花掉，變成廢票。3號（蔡英文）的蓋章處則是正常的，容易吸收紅墨水的紙張。」

文章瞎掰說，「如此可製造大量韓粉的票成為廢票，殺人於無形，造成詐菜大勝，還可拿詐菜民調一路領先當佐證。除非有人能把可疑的選票帶出來做化學驗證，而且能證明這選票是中選會印的，否則很難揭穿李進勇的詭計。」

▼網瞎掰「李進勇的選舉奧步」。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

對此，中選會表示，網傳「選票印製奧步，在選票蓋章處印上蠟或油脂，讓選票變成廢票」，本會嚴正駁斥，依《公職人員選舉罷免法及其施行細則》及相關規定，本會及所屬直轄市、縣市選舉委員會對於選票的印製、保管及點算等，均有嚴謹的標準作業流程並嚴格執行。

中選會指出，此類不實訊息已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件，捏造者及散布者均有惡、假的不法意圖，同時又損及選務機關的信譽，及意圖影響選務公正性，本會將依《社會秩序維護法》及依《刑法》如妨害名譽、侮辱公署等罪規定，予以究責到底，也請民眾遇有不實訊息時，切勿傳播以免觸法！

「假消息勿亂傳」，中選會提醒，假訊息涉侮辱公署或加重誹謗，甚至違反《選罷法》，最重處5年徒刑，中選會將依法追究。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼蔡英文、韓國瑜對決2020。（合成圖／ETtoday攝影中心）