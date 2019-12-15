打高雄債務！柯文哲轟陳菊：不要用選舉造勢逃避問題

▲柯文哲陪同吳達偉掃街拜票及媒體聯訪。（圖／記者葉南州攝）

記者楊亞璇／新北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲日前抨擊前高雄市長陳菊在任內欠下的債務高達3000億元，高雄市長韓國瑜就是因為驚人的債務「落跑」選總統，陳菊回擊稱柯文哲將此事作為政治選舉造勢。對此，柯文哲15日早上受訪直批，「不要用什麼選舉造勢，把問題逃過」，呼籲陳菊說清楚講明白。

柯文哲到瑞億市場陪同黨籍立委候選人吳達偉掃街，被問及陳菊對於欠債的說法，柯文哲直言，如果用選舉造勢四個字，就可以不用說清楚、講明白，沒有那麼好康的事情，還是呼籲陳菊講清楚、說明白，在你的任期之內，到底高雄的債務是怎麼累積的，現在高雄要應付的利息是多少，還有你當初欠這麼多錢的時候還債計畫是什麼。

對於民進黨批評，柯文哲是在蹭陳菊、幫韓國瑜助選，柯文哲強調，他看什麼就講什麼，「請大家誠實面對問題，不要用什麼選舉造勢，把問題逃過」，他自己非常清楚高雄的狀況，這個欠債一下去，每年的預算執行就被緊縮，因為利息是很大的負擔。似乎止不住怒火，柯文哲又再度呼籲陳菊將債務、利息、還債計畫說清楚。

柯文哲重申，債留子孫的政治文化一定要消滅，現在每個政治人物選舉到了亂開支票，前彰化縣長魏明谷當時增加重陽敬老金，他就想說，如果魏連任怎麼應付那個局面，後來被現任縣長王美惠拿掉，因為很簡單，你要花（錢），這不是破產的問題，這很明顯排擠整個預算的執行，所以還好魏明谷沒有連任，所以王美惠就把它拿掉，如果魏明谷連任，怎麼去處理重陽敬老金的大幅增加問題。

柯文哲指出，這種債留子孫的政治文化，一定要在台灣解決掉，「所以我為什麼特別喜歡打高雄的財政這條就是這樣，我把它當作範例，以後的人不可以在政治上大撒幣，走的時候屁股拍一拍，然後把債務全部留給後面的人」，柯文哲最後說，坦白講今天中央要出來講清楚，高雄的債務要怎麼解決，因為那個很明顯已經影響高雄市政的執行。

►白白胖胖也是一種美