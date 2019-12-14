蔡英文掛保證：投給我跟賴清德　「一國兩制不可能」

▲蔡英文台南競總成立大會。（圖／翻攝2020小英發言人臉書）

記者蔣婕妤／台南報導

2020總統立委大選剩下不到一個月，總統蔡英文台南競選總部成立大會14日壓軸登場，小英到賴神故鄉台南辦造勢，現場被滿滿支持者擠爆。蔡英文致詞時向選民掛保證，只要投給蔡英文和賴清德，「一國兩制絕對不可能！」

蔡英文競選總部14日來到「賴神」賴清德的家鄉台南，壓軸登場。嘉賓陣容堅強，除了台南6個選區立委候選人陳靜敏、郭惠員、郭國文、陳亭妃、林宜璟、林俊憲、王定宇都將到場，另外包含台南市長黃偉哲、民進黨主席卓榮泰、總統府祕書長陳菊以及主角副總統候選人賴清德、總統蔡英文都會現身致詞。

「賴神」回到家鄉，一上台就受到支持者熱情歡呼。他致詞時激動喊話鄉親，很高興回到台南，這場選舉一定要堅定地守護台灣的民主，民進黨對台灣的責任，就是要跟台灣人共同守護台灣，這場選戰，只要台灣贏，就沒有人輸，如果台灣輸，就沒有一個人贏。

賴清德說，這次回應小英邀請擔任副總統最大的原因，就是因為要共同合作，共同守護台灣，讓台灣的民主能夠繼續，讓台灣這片土地上的人民可以繼續安居樂業，這場選舉一定要讓小英高票當選，要讓民進黨國會過半。

蔡英文致詞時提到主權議題，很多人很擔心一國兩制，她要給大家承諾，「蔡英文做總統，蔡英文跟賴清德，我們一定給你們保證，一國兩制不可能！」她說，中國大陸很強勢，請大家一定要給予英德配支持，讓自己順利連任、讓民進黨國會過半，讓蔡政府持續替台灣守護民主自由。