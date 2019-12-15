看韓國瑜選總統才想起「對南部虧欠」　孫大千批蔡英文：噁爛到爆！





▲蔡英文。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委管碧玲12日一句「高雄人對不起台灣是普遍的心情」發酵後，總統蔡英文14日大動作南下召開「大南方大發展南台灣發展計畫」記者會。針對蔡英文的行為，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千批評，「噁爛到爆！」

針對蔡英文、民進黨副總統候選人賴清德在高雄合體，宣布南台灣發展計畫，孫大千15日在臉書上提到，「這真的是噁爛到爆！幸好韓國瑜要選總統，民進黨才終於想起了長久以來對南部鄉親的虧欠。」

孫大千認為，蔡英文在宣布「南台灣發展計畫」之前，應該先向人民交代5個問題，第一，在過去執政三年期間，蔡英文為什麼不推動「南台灣發展計劃」呢？現在選舉到了，才忽然想到南部鄉親，不會覺得太現實了嗎？第二，民進黨在高雄執政10多年，留下了三千億的債務，馬路上幾千個天坑，還有一大堆淤塞嚴重的排水箱涵，害高雄「失去過去的格局、拚勁與光榮」的人，不就是民進黨嗎？

孫大千說，第三，濁水溪以南向來是民進黨的票倉，民進黨執政幾十年來，為什麼會造成南北發展失衡如此嚴重？這一點難道不應該交代清楚嗎？第四，如果今天不是因為高雄市長韓國瑜揮軍參選總統，蔡英文會如此重視關切南台灣的發展嗎？第五，平時不認真做事，選舉才來畫大餅，開支票，蔡英文是覺得高雄的鄉親真的這麼好騙嗎？

最後，孫大千強調，「其實最對不起高雄的人，是浪費了10年的光陰，卻被高雄巿民死當的民進黨吧？」