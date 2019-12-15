2020政黨辯論會　柯文哲：我們不分區上去都很能打

▲柯文哲陪同吳達偉掃街拜票及媒體聯訪。（圖／記者葉南州攝）

記者楊亞璇／新北報導

選戰倒數不到一個月，民眾黨積極搶攻政黨票，民眾黨主席、台北市長柯文哲15日到瑞億市場陪同黨籍立委候選人吳達偉掃街。對於2020政黨辯論會登場，民眾黨不分區立委被提名人張其祿、賴香伶是否有戰略？柯文哲受訪時強調，「其實我們不分區上去都很能打，不用我特別交代」。

柯文哲說，而且賴香伶本來就是勞權戰神，上去沒問題，那張其祿更不用講，他都可以當到中山大學社科院的院長，講起來一定頭頭是道，他們一定講得比他都還好。

至於主要攻哪個方向？柯文哲說，「我們找到厲害的來幫忙我，不是說我們要去給他下指導棋，我還有能力給他下指導棋，他就不值得我找來了」。

最後兩週請假輔選？柯文哲說，還在想，應該是有需要再請啦。民眾黨預計28、29日車隊掃街第一站就選在韓國瑜的大本營高雄市，柯說，都還沒看到行程，還沒把計畫交給他，看一看再講。被問到高雄是否成為兵家必爭之地？柯文哲表示，很好啊，以前高雄是台灣第二大城，掉到第三，不過整個台灣的國土規劃，南北各有一個重心是對的，高雄本來就是台灣重要地方。

對於選前之夜地點因原本鎖定的濟南路被搶走，柯文哲表示，「再找啊，不過現在好像可以用的場地都被借光光了」；至於選前之夜的形式，柯說，坦白講他也不曉得，因為這個還是有專人在處理，不過要先有地點才有後面的規劃，他還說，一般的造勢都很貴。

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