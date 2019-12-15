替里長4.5萬事務費喊不公平　韓國瑜：若當選一定會調整

▲國民黨總統候選人韓國瑜15日參加「全國村里長挺韓大會」。（圖／記者翁進忠攝）

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

國民黨總統候選人韓國瑜15日再度回到高雄大本營，參加「全國村里長挺韓大會」，再度提到里長事務費不公平，他提出兩點選項，以專職或兼差為原則，並視村里人口數調整薪水，承諾若是當選總統，一定會針對里長事務費進行改革。

韓國瑜表示，越了解村里長，越覺得擔心，幾十年來，整個對村里長不公平，既然帶一個「長」，有行政權、有官印，蓋了官印就要行政負責，目前村里長的狀態是非常不公平的。

韓國瑜舉例，有人跟他說，現在的里長時常要請家人幫忙，還要自己騎著摩托車到處跑，但重點來了，50個人的村里長事務費4萬5，500個人的村里事務費也是4萬5，5千人、5萬人的里長事務費也是4萬5，相當不公平。

▲國民黨總統候選人韓國瑜15日參加「全國村里長挺韓大會」。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜提到，他知道很多里長有兼差，是因為「光靠村里長的業務費已經過不下去」。韓國瑜表示，「未來有兩條路讓全國的村里長去選擇，針對台澎金馬7760位村里長做民意調查，如果要對『長』字負全責，考慮單一薪水但是要停止兼差，第二是可以繼續兼差，但是要調整事務費，按村里人口數來做計算標準。」

韓國瑜指出，村里人口越多，村里長事務費就要調的越高，並試問：「如果村里長的待遇不合理，你要他怎麼保護基層人民？」承諾若是當選總統，一定會針對里長事務費進行改革。