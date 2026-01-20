張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

▲行政院秘書長張惇涵出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

台美對等關稅揭曉，行政院今（20日）召開成果說明記者會，行政院秘書長張惇涵表示，昨天鄭麗君副院長在機場時說了一句「兄弟」，這句兄弟的背後是一個談判代表背後的壓力，是台灣2300萬國人朋友的生活，曾經有好幾個禮拜，在進行實體談判時，賴清德總統親自領軍召開會議，希望得到談判最新訊息，零時差的陪伴鄭麗君副院長跟談判團隊，但陪伴台灣團隊的只有賴總統給大家的宵夜，永遠都是燒餅加蔥蛋，以及一杯永和豆漿，如同鄭副院長所說，這不只是一整個團隊的努力，更是讓世界看見台灣、需要台灣，台灣會是世界民主供應鏈最可靠、最堅實的夥伴。

張惇涵表示，昨天鄭麗君副院長在機場時給了自己一個擁抱，說了一句「兄弟」，這句兄弟的背後是一個談判代表的壓力，是一個談判團隊的責任，是台灣2300萬國人朋友的的生活，也反映出台灣的國家實力。

張惇涵表示，這兩個字背後道盡的是一段辛苦的故事，20個月執政時間，有15個月在準備談判，9個月在進行密集談判，在6輪實體談判過程中，自己有4輪時間在總統府服務。

張惇涵說，從4月2號美國總統川普宣布對等關稅以來，自己從總統召集的各個產業的會議、座談，一路以來參與，見證了整個談判團隊，一路以來的過程，就像自己來行政院上班的第一天所說的，眼中的副院長從沒喊過一聲苦，因為她知道在面對對等關稅衝擊下各行各業比她更辛苦，所以她從來沒喊過一聲苦。

張惇涵說，如同剛剛院長說的，從美國大選以來，川普總統對外宣布的各項政策，一路以來幾波的轉折，整個談判團隊是全程掌握，談判團隊也有全盤考量，不只就國內各行各業的全盤考量，也隨時掌握世界各國對美談判的策略與進度。

張惇涵提到，副院長也是全神貫注，自己來到行政院後，發現有時候副院長沒有參與晨會，自己想如果不是在談判視訊就是昨天視訊到半夜或清晨。

張惇涵說，副院長所帶領的談判團隊也是全員投入，從總統府、國安會、行政院各部會，甚至在整個談判過程當中，無論是私下的產業座談與產業界密集的請益請教，政府民間可以說是全員投入，以及談判團隊的全力以赴。

張惇涵指出，他們通常是很小的談判團隊到了美國第一線，看到其他國家的談判團隊租下了飯店的一整層樓，在這樣的過程當中，每一輪的談判只要談判團隊到第一線，府院各部會台美零時差的在工作。

張惇涵指出，曾經有好幾個禮拜，在進行實體談判時，他們在總統府留守，有時候是直接留守一整個禮拜，白天有該做的工作，到了夜晚仍然燈火通明，總統親自領軍坐鎮召開會議，希望得到談判團隊第一手最新的訊息，有需要就進行討論、決策，透過保密電話、更多的是透過視訊，零時差的陪伴鄭麗君副院長跟談判團隊，但陪伴台灣團隊的只有賴總統給大家的宵夜，永遠都是燒餅加蔥蛋，以及一杯永和豆漿。

張惇涵表示，經歷了9個月多的談判，副院長所領軍的談判團隊得到15趴關稅不疊加、232最惠國待遇，階段性的成果，也達到了總統在每次決策會議上所強調的基於國家利益、產業利益、糧食安全、國民安全，4個原則，也達到了當初總統所設定的2個目標，平衡台美貿易逆差、深化台美之間在科技、國安多元面向的深入合作。

張惇涵強調，如同鄭副院長所說的，這不只是一整個團隊的努力，更是讓世界看見台灣、需要台灣，台灣會是世界民主供應鏈最可靠、最堅實的夥伴。