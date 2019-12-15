屏東韓家軍庶民開講　鄉親請託「0-6歲國家幫忙養」...張善政：一定落實

▲屏東韓家軍與庶民朋友共同發起舉辦屏東庶民覺醒活動，14日晚在屏東市慈鳳宮前永福路封街舉辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東韓家軍與庶民朋友共同發起舉辦屏東庶民覺醒活動，14日晚在屏東市慈鳳宮前永福路封街舉辦，在場的庶民朋友發言相當踴躍，並批評民進黨執政這幾年，百姓過得苦不堪言，加上許多政策違背民意，讓大家非常擔心，才出來力挺最了解基層心聲的韓國瑜。

▲▼林育先開開講、萬丹女兒李品蓁。

這場活動，除庶民朋友及韓家軍外，韓國瑜屏東競選總部主任委員王進士、屏東市長林恊松、屏東市民代表傅建雄、屏東縣議員王景山、屏東縣林姓宗親會副理事長林育先、國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝等人也到場。

▲強強滾到場開講。

王進士致詞表示，韓國瑜的打法跟過去的傳統選舉完全不一樣，一隻穿雲箭，千軍萬馬來相見，韓國瑜所到之處，必定是人山人海，不需靠動員，也不用靠便當，大家都自動自發，民心最重要。

屏東市民代表傅建雄則說，上週蔡總統來屏東造勢，他私下跑去觀察，發現在機場北路至少停超過二百台，現場也出現便當長城，證明大家都不是主動過去參加的，跟韓國瑜場子的熱情度、主動度，差非常多。

屏東縣林姓宗親會副理事長林育先表示，他以一個年輕爸爸的身分發表心聲，前幾天他參加與副總統候選人張善政的青年座談會，他當場拜託張善政，「0-6歲國家幫忙養」的政策，一定要落實，張善政表示，政策一定會落實，經費他們也估算好了！絕對可行。

萬丹女兒李品蓁表示，過去她跟王豪餘總監一樣，沒有參與過政治活動，也沒有輔選過政治人物，但這次他們都為了一個人跳出來，就是韓國瑜，這幾年民進黨執政，大家真的是苦不堪言，尤其有太多錯誤的政策，讓她非常擔心下一代，因此，她站出來挺最了解基層聲音的韓國瑜，12月23日她也將和夥伴們，再度踏上環島的旅途，穿著國旗裝，拿著國旗，為韓國瑜拉票，為中華民國努力。

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