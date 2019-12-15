被張善政爆「拿很多補助」　台灣觀光協會3點聲明駁斥：極其荒謬言論





▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨副總統候選人張善政11日晚間在直播中提到，前行政院副院長葉菊蘭的觀光協會拿政府很多補助。對此，台灣觀光協會15日發聲明回應，這完全與事實悖離、極其荒謬的言論，予以嚴正駁斥與澄清，對張善政道聽塗說的造謠抹黑，已侵害台灣觀光協會及葉菊蘭的名譽，亦將保留法律追訴權。

張善政日前在網路直播中直言，「前行政院副院長葉菊蘭的觀光協會拿了很多政府的補助」、「前交通部觀光局局長賴瑟珍卸任後出任觀光協會理事長，但綠營又弄一個觀光協會讓葉菊蘭主導，很多政府觀光的案子，就給葉菊蘭的協會」。

▲葉菊蘭。（圖／記者宋良義攝）

對此，台灣觀光協會15日表示嚴正駁斥與澄清，認為這是完全與事實悖離、極其荒謬的言論，「對張善政道聽塗說的造謡抹黑，已侵害台灣觀光協會及葉菊蘭的名譽，亦將保留法律追訴權。」

台灣觀光協會表示，財團法人台灣觀光協會於1956 年成立，首任會長為游彌堅，至今已成立63年，且甫於上週舉辦成立63 週年慶祝茶會，何來新成立之說。葉菊蘭所帶領的台灣觀光協會，正是張善政所說賴瑟珍出任的協會，葉菊蘭於2017 年1 月25 日上任後，更衷心祝福賴前會長於卸任後所成立的新協會，並期待大家一起為台灣觀光而努力。

台灣觀光協會提到，本會對於張善政所質疑之內容，實在難以理解，尤其在數位網路非常發達的今天，且本會亦有官網提供協會簡介，只要上網點選搜尋即可獲得正確資訊，身為國家副元首的候選人竟如此輕率發言，著實令人感到失望與疑惑。

台灣觀光協會說，張善政言及他們接受政府很多的補助，更是令人感到費解！台灣觀光協會多年來接受交通部觀光局委託，每年赴海外辦理國際推廣活動，這在幾任會長任內皆然，尤其葉菊蘭接任會長後，在策展及活動規劃上力求創新與突破，積極展現台灣觀光品牌的優質的競爭力和獨特魅力，在觀光局的支持下，帶領所有觀光業界一起努力讓世界看到台灣。

台灣觀光協會表示，同時也藉由國際觀光交流促進國際外交關係，並辦理「台灣美食展」、「ITF 台北國際旅展」，深耕台灣多元文化、增進業者商機、活絡觀光產業。在實體展會面臨萎縮的趨勢下，這三年我們更以優質的展出內容，不斷創造入場人數的新高。

台灣觀光協會指出，敬告張善政不要抹煞台灣各界團結拼觀光的決心和信心，台灣觀光協會的成績是所有觀光產業共同努力的成果，這三年來在各大旅展屢獲佳績，無論是最佳展攤或人氣指標皆受到實質的肯定，讓更多國外業者與旅客喜愛台灣、來訪台灣。

最後，台灣觀光協會強調，因為多元市場的開拓與均衡發展，才能在中國旅客銳減之下，無論是東北亞、東南亞或是歐美國家的來台旅客幾乎都呈現穩定成長。台灣觀光產業的尖兵組成的台灣隊，這個隊伍力求整齊步伐，非但不亂而且正積極的和政府部門合作共同向世界宣傳台灣。未來台灣觀光協會仍將持續與觀光業界及各相關單位合作，以觀光的力量突破外交困境，一起把台灣的美好帶到全球各地，讓世界看見台灣。

【針對張善政所散播不實的言論，台灣觀光協會嚴正澄清聲明】

1，台灣觀光協會組團赴海外推廣並未拿政府的「補助款」。

交通部觀光局為推廣台灣觀光，每年均依發展觀光條例及行政程序法規定，公開公正甄選法人團體，組織業者至海外參加旅展及辦理推廣會；台灣觀光協會係依法令及程序，提企劃書投標並參與評選，俟得標簽約執行結案後，檢附實支費用的「原始憑證」，向觀光局請領委辦的「行政費」（按上述實支費用的10%）。

2，葉菊蘭是在台灣觀光協會前會長賴瑟珍請辭會長後接任會長。

台灣觀光協會董事會由23 位董事組成，並由全體董事推選董事長（會長）；賴瑟珍自交通部觀光局長退休後，於2013 年4 月接任台灣觀光協會會長（原會長張家祝出任經濟部長請辭），繼於2017 年1 月辭去董事及會長職務；賴前會長請辭後，台灣觀光協會召開董事會推選葉菊蘭接任會長，並非如張善政不分青紅皂白、子虛烏有的抹黑「綠營又弄一個觀光協會讓葉菊蘭來主導」。台灣觀光協會要求張善政應公開道歉。

3，台灣觀光協會是以推廣台灣觀光為己任的公益性財團法人，與其他「觀光協會」大不相同

台灣觀光協會成立於1956 年，迄今已有63 年歴史，其成立目的就是要行銷台灣，推廣台灣觀光；而目前國內有許多「00 觀光協會」，以致經常造成外界的混淆和誤解；尤其去年又有業者成立「台灣觀光發展）協會」，更是為本會帶來非常多的困擾，本會亦要請主管機關正視「台灣觀光協會」與「台灣觀光發展協會」二者因名稱極為相似所造成的困擾，同時也侵犯「台灣觀光協會」人格權的問題。