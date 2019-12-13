再創小豬奇蹟！辣英粉、小豬開瓶器…蔡英文募款小物超搶手

▲蔡英文總統2020連任募款小物「辣英粉組合」，廣受好評。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

選戰進入倒數一個月，為了爭取選舉銀彈，各大陣營皆推出特色募款小物，號召民眾支持。總統蔡英文力拼連任，自從上屆選舉推出「小豬撲滿」引發小額捐款風潮，今年再推出各式競選小物，例如呼應「英粉」的美味米粉禮盒「辣英粉組合」、2020紀念「金徽章」與兼具實用與紀念價值的「小豬系列好物」，讓支持者除了捐款還有紀念品可拿！

▲呼應「英粉」的美味米粉。

由於小英總統許多募款小物都是網路限定，蔡英文連任競選辦公室表示，歡迎民眾前往地方競選總部參觀，現場提供多樣小物供民眾挑選、支持小英。尤其地方競總設計各有特色，例如台北競總有各式社群互動裝置、高雄設置可拍照打卡的「網美」基地、台南採用寵物友善主題、台中主打親子樂園等，也可在此更了解小英三年來的政績。

競辦表示，為了延續2012年「小豬撲滿」與2016年的「小豬撲滿回娘家」的感動，今年不忘推出帶有小豬意象的小額募款小物，延續這份選民的熱情。此次小豬系列小物的設計置入許多巧思，例如「小豬開瓶器」正面為金色撲滿豬設計，背面附有強力吸鐵，讓開瓶器可以吸附在冰箱或櫃子上，再也不用擔心找不到開瓶器！

另外一項「小豬御守」，使用紮實的印刷技術，一針一線織出小豬圖樣，再填充棉花做成胖胖的御守，並由台南的阿姨們全手工打出金黃色綬帶結，「掛在身上、握在手中的這份御守，就是民進黨守護台灣的希望與決心」。

▲「2020 台灣要贏」金徽章。

除了小豬系列，小英亦推出「2020 台灣要贏」金徽章，以及新竹百年好滋味「米樂米粉」的辣英粉組合。這些小額募款小物中，只有辣英粉在線上募款出現過，其他都是地方競選總部現場小額捐款的限定小物。

回顧今年十月，第一波「辣英粉組合」在線上開放，限量一萬份，不到一日就全數額滿，不少民眾反映「組合感覺很用心，很期待收到」、「才一萬份也太搶手了」、「敲碗等小豬撲滿回鍋」。還有日前推出的寵物用品「毛孩同行組」，不僅狗狗貓貓圖案超萌，還有讓愛貓入住的貓屋「總統貓邸」，限量版的特色募款小物廣受好評。

民眾若是欲前往現場捐款支持，位於六都的蔡英文競選總部含有上述全部品項，募款小物種類最為齊全，其他地區則有辣英粉與金徽章供支持者選擇。