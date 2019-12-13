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2020選戰倒數　國安局邀請正副總統候選人聽取國安簡報

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▲▼宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

2020總統大選進入倒數29天，國家安全局13日表示，今年將援例安排第15任總統、副總統各組候選人於12月13日至12月30日，擇日至國安局聽取「國家安全局簡介暨安全情勢分析」簡報。

國安局指出，自2000年第10任總統、副總統選舉起，即建立向各組總統、副總統候選人施行「國家安全局簡介暨安全情勢分析」簡報機制。

國安局表示，今年將援例安排第15任總統、副總統各組候選人於12月13日至12月30日，擇日至國安局聽取簡報，與各組候選人就我國家安全面臨的實況進行意見交流，以彰顯民主運作機制，並協助各組候選人瞭解當前國內外安全情勢現況與發展，共同維護國家安全與國家利益。

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