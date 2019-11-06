辣英粉又來了！蔡英文再推「凍蒜版」辣椒醬＋米粉　網狂喊：終於搶到啦





▲「凍蒜版」辣英粉組合。（圖／翻攝自蔡英文總統連任募款小物網頁）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文日前推出第一波競選小物「辣英粉」，捐款1450元可獲得一罐花蓮辣椒醬，以及兩盒新竹米粉，包裝分別寫上了斗大的「辣台派」、「英粉」，引起網友熱烈討論，甚至一度導致金流平台一度當機的盛況。為了感謝廣大英粉熱情的支持，蔡英文再推出「凍蒜版」辣英粉組合，數量1萬組，於6日20時20分開搶。

這次「凍蒜版」辣英粉組合與上次相同，上線時間皆選擇在晚間20時20分，不同於上次的花蓮辣椒醬，這次是來自宜蘭的宜糧號辣椒醬，融合台灣多元族群的料理精華，包括外省族群的花椒調理、從東南亞籍友人身上習得的香料醃漬工法，以及本土生產的新鮮大蒜，堅持友善耕作，成就出香醇濃郁的凍蒜版辣椒醬，體現出台灣多元文化、兼容並蓄的價值。

另外，該組合還搭配了手工傳承百年的新竹米樂米粉，捐款金額一樣訂為「1450」元，大玩網路梗，限量1萬組，出貨日期為11月22日起，依付款順序陸續出貨。

「凍蒜版」辣英粉組合開放搶購後，蔡英文也在官方LINE帳號分享，強調「大家的敲碗聲我們聽到啦！」、「大家的聲音我們聽到了！『凍蒜版』辣英粉現在開放捐款，趕緊手刀捐款吧！」

針對蔡英文再出辣英粉組合競選小物，網友們紛紛在「2020小英發言人」臉書留言處曬出成功入手照，開心表示「終於搶到了」、「這次成功啦！！」、「又買到了」、「再次順利入手」、「愉悅」。

《辣英粉凍蒜版》

蒜味辣椒醬＋純素香菇米粉＋油蔥米粉

捐款金額1450元

【搶購網址請點此】

►白白胖胖也是一種美