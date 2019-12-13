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遠見民調／藍營再探谷底！民進黨支持度33.8％、國民黨慘跌剩18％

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▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者蔣婕妤／台北報導

根據《遠見》最新民調，國民黨支持度再探谷底，重演2016年蔡英文總統第一任當選時的狀況，認同度跌至18％，民進黨則上升至33.8％。

《遠見》調查結果顯示，國民黨認同度跌至18％，民進黨則上升至33.8％。似乎重演2016年蔡英文總統第一任當選的狀況，當時國民黨跌落谷底，不僅失去政權，立委席次從64席滑落至35席，《遠見》在2016年3月調查顯示，國民黨支持度僅為19.5％，民進黨躍升至38％，政黨中立則是20.3％。

《遠見》指出，低落的支持度是國民黨「內憂外患」的反射，香港6月9日以來的「反送中」事件對國民黨造成衝擊。示威遊行經媒體大幅報導後，已導致台灣民眾對中國大陸整體印象變差，連帶影響與大陸關係較好的泛藍政黨支持度。國民黨的內憂則是一直籠罩在「不團結」的氛圍中，連帶使支持者失望。新低的支持度，對總統選情低迷的國民黨而言，無異敲響一記警鐘。

若以整體政黨傾向來看，支持泛藍的從去年的37.1％，大幅滑落至2012年以來的最低點23％，下跌14.1個百分點；支持泛綠的則從25.2％上升至歷年來最高點42.2％，增加17.0個百分點。政黨中立者為34.7％，略低於去年的37.7％。

《遠見》民調執行單位為遠見研究調查，調查地區為台灣地區22縣市，調查對象是居住在台灣22縣市、20歲以上民眾，調查時間在2019年11月29日至12月2日。調查方式採電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），抽樣方法為等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理。此次民調樣本規模1084人，抽樣誤差以95％信賴度估計最大抽樣誤差為±2.94％。

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