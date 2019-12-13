韓國瑜台中競選總部成立　盧秀燕批執政黨「不把中部人看在眼裡」

▲擔任韓國瑜台中競總主委的台中市長盧秀燕，批評執政黨不把中部人看在眼裡。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲、白珈陽／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜13日成立台中競選總部，擔任競總主委的台中市長盧秀燕說明她接下主委主要是因為市政有進步、國民黨艱困以及為黨籍候選人輔選理所當然，才接下重責。她批評執政黨放任台中空汙，甚至修法通過環評讓中火增2機組、10%燃煤，甚至一但缺電，「可以空汙無上限」，不把中部人看在眼裡，呼籲鄉親站出來，力挺韓國瑜。

國民黨提名總統參選人韓國瑜台中市競選總部13日晚間6點，在烏日區台中國際展覽館舉行成立大會。總部主委台中市長盧秀燕、榮譽主委也是紅黑派大老陳庚金、廖了以、黃仲生，顧問團總團長顏清標以及前台中市長林柏榕、胡志強、立委顏寬恒、江啟臣、及各選區立委參選人都到場。

盧秀燕致詞時表示，她會擔任韓國瑜競總主委有三大原因，第一是市政有進步，她上任時，台中市有很多重大建設都沒有著落，她思思念念鄉親，認為台中市政一定要拚好，沒拚好不敢一心二用。她上任後全心全意施政近1年的時間，台中空汙依環保署數據有明顯改善。

另外，她追加預算恢復老人健保、編8.5億元讓0到6歲小朋友托育專案擴大加碼升級，而且不排富。綠美圖開工也在9月開工，大部分主要政見不是開工就是已經開始實施。因此，當執政有表現時就是她輔選最好的利器，表示國民黨執政，市政做得好，國政也會滿分，執政就是輔選的保證。

第二點，現在是國民黨最艱困時候，因此全黨一定要團結，在黨艱困時要挺身而出。錦上添花不必，在艱困時要挺身而出，就像她選市長一樣，一起挺身而出好不好。第三個，政黨政治為自己的政黨候選人輔選，當然理所當然，對不對。

盧秀燕接著批評民進黨說，雖然我們在野，大環境非常惡劣，因為執政黨動用國家資源，因此大家要比北部、南部更加認真。因為，執政黨對中部人很差，台中這幾年因為執政黨能源政策錯誤在成空汙嚴重，在她認真整治空汙，今年強力要求重罰，中火不敢燒那麼多煤，也不敢火力全開，空汙才改善4成。

她說，當我們空汙整治越有成效，執政黨卻要求增加10%燃煤，大家同意嗎？另外，中央10月也通過環評，中火要增加2組燃氣機組。我們同意機組只增不減，但這政府好大膽，不改善空汙，選前增加2組，增加10%，根本不把中部人看在眼裡。民進黨以立法院3分之2優勢修改空汙法，一但缺電，可以空汙無上限。因為它根本不把中部人看在眼哩，認為中部人可以予取予求。

盧秀燕接著說，今天，投國民黨、投韓國瑜、投我們立委，是為了中部地區的家園，守護家園、守護健康、守護權利。去年大家都說她不會過、不會選上，因為大家努力輔選，所以誰說韓國瑜不會當選，只要團結一心，全力以赴，我們一定可以打贏這場勝戰。所以，我們的台中艦隊要揚帆啟航，要出發了，邁向勝利的目標。她呼籲中部鄉親站出來，支持韓國瑜。

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