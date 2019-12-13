影／「血流成河也要爬上台！」高雄女孩月經來錯過見小英...蔡英文超暖約見面

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文日前舉辦「社群之夜，人蔘衝一波」活動，其中與粉絲互動環節，一位女孩因為月經來身體不適錯過見小英，讓她事後悔恨在網路喊「下次血流成河我也要爬著上台！」事後，蔡英文本尊得知此事，親自用IG關心，「身體要保重，2020我等你，找時間來總統府找我好嗎？」

蔡英文13日透過臉書分享新影片，原來，小英找到這位沒見到面的女孩。蔡英文提到，12月3日的社群之夜，在LINE的互動遊戲中，第一位被我們抽到的女生，喊了好幾聲都沒有上台。活動結束後，在IG上發現，原來這個女生「方」，是因為身體不舒服而無法上台，錯過了互動的機會，「我留言跟她說等她身體好了，一定要來找我補拍一張拍立得」。

蔡英文說，「我實現了承諾，我們見面時，感受到她滿滿的熱情。那天她也帶了香港的大學同學給我的一封信，我要利用這個機會告訴這位香港的同學，我們會繼續努力，讓更多人關心民主，守護好台灣。」

最後，蔡英文透露，方已經加入監票行動「英眼部隊」，「明年的1月11日，她說她會回去投票，也會在高雄的投開票所幫我報票。」

小英在影片中和方溫馨互動，讓網友紛紛羨慕留言，「有心沒心，看著小細節就知道，小英真溫暖」、「已羨慕！」「好貼心好溫暖啊」、「天啊～錯過竟然還能見面，好好XD」、「溫暖的總統」、「溫暖的小英總統最棒！」