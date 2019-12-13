國軍包車讓韓粉租不到遊覽車？陸勤部駁斥：與事實不符

▲韓粉赴中選會聲援。（資料照／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨新北市議員唐慧琳13日出席國民黨總統候選人韓國瑜陣營舉辦的「打鬼軍團ghostbuster」發布記者會時指出，有韓粉要租遊覽車參加造勢活動，卻遭到有一家客運公司回覆指稱車子已經被國防部包下1年，「即便有車停在那裡，一年也不出車」。對此，陸軍後勤指揮部表示與事實不符，並無「國防部包車一年租不到車」之情事。

韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋13日上午召開「打鬼軍團ghostbuster」發布記者會，成員之一的唐慧琳於會中爆料，挺韓鄉親原本要租遊覽車參加造勢活動，卻遭到有一家客運公司回覆指稱車子已經被國防部包下1年，「即便有車停在那裡，一年也不出車」。

對此，陸軍後勤指揮部13日晚間駁斥「與事實不符」，並強調國軍輸運需求皆依照「行政院中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」辦理租賃作業，依約向合約商申請車輛執行公務，並無「國防部包車一年租不到車」之情事。

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