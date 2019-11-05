陳其邁直播玩遊戲吃到忘戴麥克風　合體「貓耳品妤」偷酸韓國瑜、馬英九





▲陳其邁（中）、賴品妤（左）和阮昭雄挑戰玩總統府大冒險。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁5日晚間和總統蔡英文競選連任發言人阮昭雄、立委參選人賴品妤直播挑戰玩遊戲「總統府大冒險」。有著「腹院長」稱號的陳其邁一開始直播就忙著吃蔡英文募款小物「辣英粉」，忘我吃到忘了戴上麥克風。「麥克風女神」賴品妤這次挑戰超萌貓耳造型登場，陳其邁玩遊戲則不忘偷酸韓國瑜和馬英九。

陳其邁下午透過臉書預告，今晚要和阮昭雄、賴品妤直播挑戰蔡團隊推出的遊戲「總統府大冒險」。他說，「還沒玩過的朋友，收看直播等於得到懶人包，一次將台灣年輕人製作的精緻遊戲畫面與企劃盡收眼底。玩過的朋友，也歡迎收看直播，再次回顧台灣的民主進程與看到精美破關彩蛋的感動。」

繼上次挑戰玩驚悚遊戲「還願」後，陳其邁這次挑戰輕鬆小遊戲。直播才剛開始，就看到「腹院長」在鏡頭前吃不停，還一度吃到忘記戴上麥克風。一旁的「麥克風女神」賴品妤則是頭戴超萌「貓耳」，讓網友大讚她「超可愛」。

遊戲中，看到主角剛睡醒，陳其邁特地強調「沒有睡到中午」，偷酸曾被媒體直擊睡到中午才起床上班的高雄市長韓國瑜；遊戲中出現芒果樹，陳其邁也搞笑酸前總統馬英九，「有芒果樹應該是馬英九種的！」

最後三人花了近一小時破關，陳其邁不忘提醒邁粉關注今晚的台灣隊比賽，「今晚18:30世界棒球12強賽，台灣首場賽事對戰波多黎各，也記得一起幫台灣隊爭取奧運門票加油打氣！」

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