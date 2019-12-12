影／店員啃完羊肉「骨頭丟回鍋裡燉」…噁心行徑被踢爆店家急開除：拜託別起鬨！

▲店員把羊肉啃食乾淨後，順手將骨頭丟回大鍋裡燉。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一間專賣羊肉湯的餐廳近日被踢爆，有女員工將一塊羊肉啃食完畢後，竟把剩下的骨頭丟回大鍋裡繼續燉湯！路過民眾見狀後頓時感到噁心，於是拿出手機拍下驚人畫面並上傳網路。在網友發起拒吃行動後，店家火速出面回應，這是員工的個人行為，目前已經將她開除，拜託大家別再起鬨了。

據《看看新聞》報導，事發在江蘇省鹽城市雙元路的一間羊湯館內，有民眾於9日爆料，一名女服務生把一塊羊肉啃食完畢後，就把骨頭扔回大鍋子當中繼續燉湯，讓滿鍋好料瞬間多了他人的廚餘和口水。網友看完影片後立刻至店家頁面灌爆一星評價，還留言嘲諷道，「聽說你們家羊肉湯獨門口味啊！羊骨頭都是用人工嘴巴剔肉的，真是辛苦了！」

▼噁心一幕曝光後，羊肉湯店便歇業滅火。（圖／翻攝自看看新聞）

業者發現名聲受損便在11日出面回應，這個舉動純屬員工個人行為，目前已被開除，店面也已經停業整頓，「當時老闆不在場的情況下，要怎麼管理？服務員已被開除，拜託大家不要在起鬨了。」他們也在負評底下回覆，「大家文采很好可得狀元，不過員工已解聘，店已停業整頓，請閣下留點口德。」

這番發話並未得到網友諒解，大家仍砲轟店家不負責任，「講得你們好像才是受害者一樣」、「竟然只有停業而已，應該取消營業執照了吧」、「這個感覺不太像店員吧，有夠囂張的耶」、「快點倒閉吧」、「吃外食就是要面對很多未知的狀況」、「有夠噁心」、「附近居民說那人是老闆娘耶，坐等店家再出面回應」、「難怪是羊肉湯老店，果然都靠這一味燉出來的」。

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