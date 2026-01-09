寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

▲天氣進入寒冬，流感病例增加。（示意圖／記者李毓康攝）



記者許力方／綜合報導

寒冬來臨，中國大陸近期出現鼻塞、流鼻水等感冒症狀病例，檢驗卻發現並非流感或呼吸道融合病毒，而是「鼻病毒」感染。中國疾控中心7日指出，近期門急診流感病例中，鼻病毒檢測陽性確診率明顯上升，南方部分省份甚至僅次於流感病毒，已成為當前重要的呼吸道病原之一。

鼻病毒是普通感冒主因 可經飛沫與接觸傳播

疾控中心說明，鼻病毒又稱「人鼻病毒」，是引發普通感冒的主要病原之一，在成人與兒童間相當常見，尤其是兒童急性上呼吸道感染最常見的致病原，占比約三至五成。鼻病毒可透過飛沫傳播，也能經接觸傳染，且在室溫下可存活數小時，門把、玩具、餐具等日用品都可能成為傳播媒介。

對比 鼻病毒感染 流感 症狀重點 鼻子不舒服為主：鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、全身痠痛較輕 全身難受為主：突然高燒、頭痛、骨頭痛、全身乏力，鼻部症狀較不明顯 發燒情況 大多不發燒，少數低燒（不超過38℃） 幾乎都高燒，持續3～5天甚至更久 恢復速度 通常5～7天即可痊癒 7～10天，且痊癒後可能仍感到疲乏 危險程度 危險性低，基本無併發症 危險性較高，老人、小孩容易引發肺炎、心肌炎等併發症

▲北京大學人民醫院比較鼻病毒與流感。

症狀有別流感與合胞病毒

北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師公丕花指出，鼻病毒感染以上呼吸道症狀為主，常見鼻塞、流清鼻水、打噴嚏，全身不適相對輕微；流感則以全身症狀為主，病程較重；呼吸道融合病毒多見於2歲以下幼兒，除流鼻水、低燒、咳嗽外，嚴重時可能出現喘、呼吸困難。

多數可在7至10天內自癒

專家提醒，健康族群感染鼻病毒後，多在7至10天內自行痊癒，但嬰幼兒、長者及免疫力低下者，仍可能引發下呼吸道感染，或誘發氣喘、慢性肺病急性惡化。若出現發燒超過3天、精神不佳、胸悶氣促，或嬰幼兒有脫水情形，應儘速就醫。

鼻病毒尚無特效藥與疫苗

目前鼻病毒尚無特效藥物與疫苗，防治以非藥物措施為主。疾控中心建議勤洗手、保持通風、避免接觸患者、不共用個人物品，並做好居家清潔與提升免疫力；感染者應配戴口罩、咳嗽時遮掩口鼻，避免交叉感染。同時提醒，鼻病毒屬病毒感染，抗生素與抗流感藥物均無效，切勿自行濫用藥物。