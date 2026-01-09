　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲天氣進入寒冬，流感病例增加。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許力方／綜合報導

寒冬來臨，中國大陸近期出現鼻塞、流鼻水等感冒症狀病例，檢驗卻發現並非流感或呼吸道融合病毒，而是「鼻病毒」感染。中國疾控中心7日指出，近期門急診流感病例中，鼻病毒檢測陽性確診率明顯上升，南方部分省份甚至僅次於流感病毒，已成為當前重要的呼吸道病原之一。

鼻病毒是普通感冒主因　可經飛沫與接觸傳播

疾控中心說明，鼻病毒又稱「人鼻病毒」，是引發普通感冒的主要病原之一，在成人與兒童間相當常見，尤其是兒童急性上呼吸道感染最常見的致病原，占比約三至五成。鼻病毒可透過飛沫傳播，也能經接觸傳染，且在室溫下可存活數小時，門把、玩具、餐具等日用品都可能成為傳播媒介。

對比 鼻病毒感染 流感
症狀重點 鼻子不舒服為主：鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、全身痠痛較輕 全身難受為主：突然高燒、頭痛、骨頭痛、全身乏力，鼻部症狀較不明顯
發燒情況 大多不發燒，少數低燒（不超過38℃） 幾乎都高燒，持續3～5天甚至更久
恢復速度 通常5～7天即可痊癒 7～10天，且痊癒後可能仍感到疲乏
危險程度 危險性低，基本無併發症 危險性較高，老人、小孩容易引發肺炎、心肌炎等併發症

 ▲北京大學人民醫院比較鼻病毒與流感。

症狀有別流感與合胞病毒

北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師公丕花指出，鼻病毒感染以上呼吸道症狀為主，常見鼻塞、流清鼻水、打噴嚏，全身不適相對輕微；流感則以全身症狀為主，病程較重；呼吸道融合病毒多見於2歲以下幼兒，除流鼻水、低燒、咳嗽外，嚴重時可能出現喘、呼吸困難。

多數可在7至10天內自癒

專家提醒，健康族群感染鼻病毒後，多在7至10天內自行痊癒，但嬰幼兒、長者及免疫力低下者，仍可能引發下呼吸道感染，或誘發氣喘、慢性肺病急性惡化。若出現發燒超過3天、精神不佳、胸悶氣促，或嬰幼兒有脫水情形，應儘速就醫。

鼻病毒尚無特效藥與疫苗

目前鼻病毒尚無特效藥物與疫苗，防治以非藥物措施為主。疾控中心建議勤洗手、保持通風、避免接觸患者、不共用個人物品，並做好居家清潔與提升免疫力；感染者應配戴口罩、咳嗽時遮掩口鼻，避免交叉感染。同時提醒，鼻病毒屬病毒感染，抗生素與抗流感藥物均無效，切勿自行濫用藥物。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩開詭連號！　「二獎一注獨得」
輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓
北北基桃TPASS月票斷炊？　台北市解答了
被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

陳志頭套黑布被押回國　陸外交部躲避式回應：可以保持關注

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

委內瑞拉局勢丕變　北京學者：中國會「採取行動」捍衛經濟利益

男子主動辭職「157萬年終全泡湯」　網指1點：很不合理應要給

陸委會：中共恐介入11月地方選舉　2026持續對台施壓脅迫

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回中國

大陸推擴大內需　官方學者提解藥：增加服務業比重

陸商務部聲援委內瑞拉：持續深化中委經貿關係意願不會改變

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

台中21.4萬學子受惠　盧秀燕：公立國中小營養午餐全面免費

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

陳志頭套黑布被押回國　陸外交部躲避式回應：可以保持關注

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

委內瑞拉局勢丕變　北京學者：中國會「採取行動」捍衛經濟利益

男子主動辭職「157萬年終全泡湯」　網指1點：很不合理應要給

陸委會：中共恐介入11月地方選舉　2026持續對台施壓脅迫

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回中國

大陸推擴大內需　官方學者提解藥：增加服務業比重

陸商務部聲援委內瑞拉：持續深化中委經貿關係意願不會改變

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

7年老遊戲祭一折特價賣爆！Steam玩家瘋搶銷百萬衝排行榜

小禎跟女兒EMMA跑趴　母女超像被讚是姊妹

大陸熱門新聞

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」押回中國

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」 官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

陸傳鼻病毒確診率大增　無特效藥、疫苗

陳志被遣返中國　陸外交部已讀不回

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

他主動辭職百萬年終泡湯　網指1點：很不合理

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

委內瑞拉局勢丕變　北京學者：中國會「採取行動」捍衛經濟利益

梁文傑：中共制裁專抓共諜的檢察官

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」

更多熱門

相關新聞

川普政府減少「兒童疫苗」建議接種數量

川普政府減少「兒童疫苗」建議接種數量

美國川普政府5日修改了兒童疫苗接種計畫，不再全面建議兒童接種輪狀病毒、流感等多種疫苗。不過這項新政策也被醫療與公衛專家批評，認為衛生部顛覆了行之有年的科學共識。

H3N2變種病毒橫掃全美　超級流感病例暴增

H3N2變種病毒橫掃全美　超級流感病例暴增

冬季免疫力易下滑營養師教你吃對補對遠離感冒流感

冬季免疫力易下滑營養師教你吃對補對遠離感冒流感

aespa Ningning缺席《紅白》！SM突公告：染流感

aespa Ningning缺席《紅白》！SM突公告：染流感

5歲妹「帶狀紅疹爬滿肚」越長越多！醫一掀衣驚呆

5歲妹「帶狀紅疹爬滿肚」越長越多！醫一掀衣驚呆

關鍵字：

鼻病毒疫苗感冒流感

讀者迴響

熱門新聞

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

全台最大「我家牛排」插旗高雄

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

結婚當天拿刀刺向新郎！陸劇女神哭到中斷拍攝

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面