大陸 大陸焦點 特派現場

男子主動辭職「157萬年終全泡湯」　網指1點：很不合理應要給

▲。（示意圖／CFP）

▲羅男因主動離職，公司便不給予2023年的年終。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國一名任職多年的物業管理人員，因在年終獎發放日前主動辭職，主張公司仍應支付高達35萬元（人民幣，下同，約台幣157萬元）年終獎，最終一路打到二審仍敗訴。法院認定，雙方合約已有明確約定，員工於年終獎發放日前離職即不具請領資格，公司做法並未違法。

據《工人日報》報導，羅姓男子2013年11月進入某公司從事物業管理工作，2021年11月雙方簽訂無固定期限勞動合約。合約中載明，羅男適用不定時工作制，公司會依年終績效考核結果發放年終獎金，但若勞動關係在公司規定的年終獎發放日前解除或終止，將不再發放任何年終績效獎金。

2024年1月11日，羅男以個人原因向公司遞交辭職報告，公司於同月24日開立解除勞動合約證明書，雙方正式終止勞動關係。直到同年12月，羅男向當地勞動爭議仲裁機構申請仲裁，請求公司支付其2023年度年終獎35萬元，但仲裁委未予支持。

▲法院最終判公司不需支付羅男2023年的年終。（示意圖／CFP）

▲法院最終判公司不需支付羅男2023年的年終。（示意圖／CFP）

羅男不服仲裁結果，向法院提告。一審法院審理後認為，羅男是基於個人原因主動辭職，且雙方勞動關係解除時間早於年終獎發放日，依合約約定不符發放條件，判決駁回其請求。羅男隨後上訴至烏魯木齊市中級人民法院，二審維持原判，全案確定。

北京中凱（杭州）律師事務所律師季巧士指出，現行法律並未強制規定年終獎的發放方式，司法實務中，法院通常會綜合檢視勞動合約或公司規章制度的約定、員工是否完成全年工作或績效考核、過往發放慣例及公司經營狀況等因素，進行判斷，本案中，相關條款為雙方自願簽訂，亦未違反法律強制規定，具有效力，因此法院認定公司無須支付年終獎，並無不當。

該起事件瞬間引起熱議。不少網友認為，「挺不合理的，這是2023年年終獎，又不是2024年」、「2023年的還是要發吧，又不是要發2024年的」、「年終獎是2023年的年終獎，2023年他幹完了一整年為什麼不給」。也有網友無奈指出，「好多公司都這樣，就是怕你年底拿完年終獎就走，第二年年中發一半，年底再發一半上一年的。」

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

年終離職勞動合約年終獎金

