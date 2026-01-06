流落柬埔寨女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

圖文／鏡週刊

這還是那個網紅嗎？一名年僅20歲的中國女網紅吳甄楨（Umi）日前被拍到流浪柬埔寨街頭，神情恍惚、雙腿疑似骨折，畫面曝光後引發全網震驚。事件不僅在網路掀起熱議，也驚動中國駐柬埔寨大使館介入救援，家屬心急如焚，盼能盡快將她接回國。有網民爆料，稱吳甄楨男友在海外因賭博欠下鉅額債務，故將吳甄楨賣掉。

▲吳甄楨神情恍惚、雙腿疑似骨折，後來在中國駐柬埔寨大使館介入下，送至救助站。（翻攝自抖音）

而中國駐柬埔寨大使館前天（4日）發文表示已尋獲吳甄楨，並送往醫院救治，因其身體狀況實在太差，今（6日）已由堂伯將她接回中國照顧。

街頭畫面曝光 滿臉污黑、手握X光片惹心疼

早前網路流出畫面顯示，吳甄楨癱坐在柬埔寨路邊，臉部沾滿污垢、頭髮凌亂打結，神情呆滯，雙腿佈滿黑紫色瘀青，疑似骨折，手中還緊握著一張X光片，整體狀況相當淒慘，讓不少網友看了直呼心疼。

有網友爆料，吳甄楨疑似遭男友以「到柬埔寨賺錢很容易」為由哄騙出國，之後不明原因流落街頭，真實經過仍有待釐清。

尋獲後送救助站「吃上八寶粥」

事件延燒後，吳甄楨的抖音帳號「umi」粉絲數暴增，從原本約2.4萬一路攀升至5萬人，不少網友湧入留言為她集氣，希望她能平安返家。

一名網友「skyline」曬出吳甄楨在救助站吃八寶粥的照片，表示「別擔心，已經很安全了」。不過該留言區卻出現極端言論，稱她：「因為她沒有牙齒，被拔了，所以只能喝八寶粥，就是廢人了，已經被利用的不能再利用，垃圾都有回收的時候，而她沒有。」

▲吳甄楨被送至救助站後，餓得狂吃八寶粥。（翻攝自抖音）

吳甄楨爸爸怎麼說？

據中國媒體《大象新聞》報導，吳甄楨父親吳先生受訪時情緒潰堤，坦言自己只是農民，在家靠打零工維生，「真的不知道該怎麼把女兒接回來」。

母親謝女士也向《封面新聞》表示，曾接獲來自柬埔寨西港的電話，告知女兒人在醫院，需要家屬前往接人，但夫妻倆從未出過國，只能向政府求助。

使館證實救援 承認受「高薪工作」誘惑赴柬

中國駐柬埔寨大使館前天於微博發文指出，3日下午已在當地醫院找到吳甄楨，因其身體狀況不佳，已轉院接受進一步治療。她本人也向使館人員坦承，是受到「高薪工作」誘惑才前往柬埔寨。

大使館表示，目前吳甄楨身體狀況已有改善，已聯繫其家屬前往柬埔寨，協助辦理返國事宜。

家屬揭內幕 出國後頻要錢？已匯款36萬多

此外，根據《九派新聞》報導，吳甄楨堂伯透露，侄女目前「無法自主行走，需要人攙扶」，家屬已與中國駐柬使館取得聯繫，今日將她接回國照顧。

堂伯透露，吳甄楨早在2025年4月便瞞著家人前往柬埔寨，期間以各種理由向家中要錢，父母前後共匯出8萬多元人民幣（約36萬多元新台幣）。他們最後一次聯繫是在2025年12月26日，當時吳甄楨聲稱需要看病，再向家人要了2,200元人民幣（9,897元新台幣）。

至於為何流落街頭，堂伯轉述吳甄楨說法，稱原本寄住在某戶人家中，「後來人家看她狀態不行了，怕出事，就把她趕出來了。」

網路塑造精緻人設？ 現實反差令人唏噓

據了解，吳甄楨抖音帳號內容多以外型、身材及夜生活為主，長期經營「精緻人設」。不過父親也曾向媒體坦言，家中只是福建南平建甌市某鄉鎮的普通農村家庭，經濟條件並不寬裕，與網路形象形成強烈反差。

也有網友在網路上進一步爆料指出，吳甄楨疑似遭同鄉男友以「高薪生活」、「包吃包住、出入高檔場所」等話術誘騙前往柬埔寨，初期還刻意營造出在KTV聚會、購買名牌精品的「快速致富」假象。

另有網民轉述未經證實的說法，稱該名男友在海外因賭博欠下鉅額債務，故將吳甄楨賣掉，之後她被迫在酒吧陪酒、吸毒，精神狀況逐漸失常，最終不慎受傷導致雙腿骨折。

