大陸 大陸焦點 特派現場

中國版「OpenAI」智譜港股上市　陸連續兩間大型AI公司登陸港交所

▲大陸AI大模型企業北京智譜。（圖／CFP）

▲大陸AI大模型企業北京智譜。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

被外界視為「中國版OpenAI」的智譜昨（8）日於香港交易所掛牌上市，成為首家登陸公開市場的大陸AI大模型公司。緊接著，另一家大陸國產AI新創公司MiniMax預計今（9）日同樣於港交所上市，連續兩天兩家重量級AI企業敲鐘，被視為大陸AI產業進入資本化與規模競逐新階段的重要訊號。

《澎湃新聞》報導，1月8日，作為「全球大模型第一股」的智譜，正式登陸港交所，首日開盤報120港元／股，截至發稿，最高漲超16%至135港元／股，市值近600億港元。

▲大陸AI大模型企業北京智譜。（圖／CFP）

連續兩天，兩家大陸AI大模型公司密集敲鐘，不僅是大陸國內AI公司之間的競速，也是全球AI資本大潮的縮影。

美國方面，OpenAI傳出正籌畫IPO，市場估值傳聞上看兆美元等級；另一家大模型新創公司Anthropic在完成新一輪巨額融資後，也被外界視為潛在上市候選者。相較之下，大陸AI企業率先完成上市，被視為在資本節奏上取得先機。

智譜上市帶來的效應，為長期缺乏公開估值參考的大模型產業建立首個市場定錨點，外界普遍認為，這不僅是單一企業的里程碑，也為中國整體AI產業打開重新評價的窗口。

技術方面，智譜近年以GLM架構作為核心競爭力，公司自2021年推出自有預訓練模型框架，2022年開源千億參數模型後，持續強化模型效能，2025年底發佈的GLM-4.7，在多項國際評測榜單中位居前列，被視為大陸大模型少數能在全球舞台與美國主流模型正面競爭的案例。

此外，智譜也積極推動模型海外部署，透過付費模式進入國際市場，尤其是東協國家。相較於部分以免費策略拓展用戶的路線有所區隔，智譜已吸引來自百餘國的開發者與多家海外平台採用其模型，逐步切入過往由美國企業主導的高階商業市場。

業界進一步分析，隨著智譜、MiniMax接連登陸港交所，大陸AI產業的競爭已從單純的模型能力展示，進一步延伸至資本耐力、商業化與全球佈局層面，未來發展走向仍有待市場與時間檢驗。

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

OpenAI再失核心戰將　GPT-4關鍵推手離職

OpenAI再失核心戰將　GPT-4關鍵推手離職

OpenAI 再度出現重量級人事異動。OpenAI 研究副總裁 Jakub Tworek 今（6日）親自發布聲明，證實已正式離開 OpenAI，結束近七年的任職生涯。

OpenAI：每天數百萬人用ChatGPT管理健康

OpenAI：每天數百萬人用ChatGPT管理健康

教授改用AI口試檢驗高分學生理解程度

教授改用AI口試檢驗高分學生理解程度

OpenAI：全球每天4千萬人找ChatGPT問診

OpenAI：全球每天4千萬人找ChatGPT問診

專家預言「2026年是AI實用元年」

專家預言「2026年是AI實用元年」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

