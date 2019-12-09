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南方澳「米糕名店」半夜偷倒廚餘！超噁畫面曝光…海面漂散臭穢物

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記者趙蔡州／綜合報導

將廚餘往海裡倒，真的很沒有公德心。宜蘭南方澳一間以米糕飯聞名的小吃店日前被民眾爆料，他們趁夜在南方澳漁港人煙稀少的地方傾倒廚餘，整個過程全部都被目擊民眾拍下投訴。環保局接獲通報後依違反廢棄物清理法開罰，業者則不斷道歉並承諾未來不會再犯。

▲▼亂倒廚餘入港！　知名米糕店遭錄影檢舉。（圖／宜蘭大新聞洪方生提供）

▲▼亂倒廚餘入港！　知名米糕店遭錄影檢舉。（圖／宜蘭大新聞洪方生提供）

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▲南方澳一間知名小吃店趁夜在漁港傾倒廚餘。（圖／洪方生提供）

影片中可以看見，深夜的南方澳漁港幾乎看不到行人，有一名穿著短袖、短褲的男子突兀的站在碼頭旁，旁邊的手推車上方還放著一個大橘桶，下一秒男子就把橘桶內的東西往海水裡面傾倒，走上前仔細查看海水的情況，惡臭的廚餘在水中載浮載沉，畫面看起來相當噁心。

整段畫面被民眾直擊拍下，投訴媒體《宜蘭大新聞》，指控宜蘭知名米糕店亂倒廚餘，附近店家也透露曾經看過類似行為，甚至白天也出現亂倒廚餘的狀況。事件曝光後，環保局立刻拿影片上門追查，也帶著倒廚餘的員工回到現場指認，拍照存證後依違反廢棄物清理法對店家開罰。

▲▼亂倒廚餘入港！　知名米糕店遭錄影檢舉。（圖／宜蘭大新聞洪方生提供）

▲▼亂倒廚餘入港！　知名米糕店遭錄影檢舉。（圖／宜蘭大新聞洪方生提供）

▲店家向大眾及附近居民道歉，承諾未來絕對不會在亂倒廚餘。（圖／洪方生提供）

涉事的米糕店在南方澳小有名氣，還曾經被美食節目大力推薦，如今被民眾檢舉亂倒廚餘，恐怕會出現環境惡臭或汙染水源問題。店家也坦承是因為沒有追上垃圾車，才會把廚餘往港邊傾倒，對於大眾及附近居民相當抱歉，承諾未來絕對不會在亂倒廚餘。

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