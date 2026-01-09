陸「武統派國師」李毅「自呼巴掌」諷拿不下台灣傳被捕　再發影片證平安

記者魏有德／綜合報導

大陸武統強硬派學者，有「地下國師」之稱的李毅在美國閃電行動帶走委內瑞拉總統馬杜洛後，連開兩集影片評論該事件及批評美國近年的軍事行動，過程中，他還自呼巴掌，一度哽咽地嘆道，看美國的行動，兩岸距離這麼近，竟然跨海作戰拿不下來台灣。事後，外界傳出李毅的言論過激，疑似被帶走調查，然而，他也緊急在5天後發影片證明自己的安全無虞。

▲大陸武統派學者李毅。（圖／翻攝李毅看世界YT，下同）

李毅在影片中表示，他是8日深夜睡夢中被「美國友人」傳訊詢問其安危，這才決定緊急錄製一段節目自證平安，同時，也要讓外界知曉都是「假訊息」在傳播。

李毅強調，在下李毅還沒有被抓起來，「估計明天也不會被抓起來，下週也不會被抓起來，下個月也不會被抓起來，目前沒看到我會被抓起來的跡象。」

在此前評論美國抓捕馬杜洛的行動時，李毅提到，「有人說跨海作戰很難嗎？海南、大陸距離台灣180公里，佛羅里達離委內瑞拉最近1800公里，委內瑞拉首都到華盛頓3300公里，照活捉！」並暗諷「當局」抓不到賴清德。

此時，李毅突然甩了自己一個巴掌，還語氣一度哽咽地表示，「我都不是人了！」之後便重複地表示，「不說了！不說了！」

不過，目前外界可以看到的YT版本，已經把跨海作戰前的一段較為敏感「批評時政」語句剪掉，可見其仍然有所顧慮，避免受到「有關單位」關心。