　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「武統派國師」李毅「自呼巴掌」諷拿不下台灣傳被捕　再發影片證平安

記者魏有德／綜合報導

大陸武統強硬派學者，有「地下國師」之稱的李毅在美國閃電行動帶走委內瑞拉總統馬杜洛後，連開兩集影片評論該事件及批評美國近年的軍事行動，過程中，他還自呼巴掌，一度哽咽地嘆道，看美國的行動，兩岸距離這麼近，竟然跨海作戰拿不下來台灣。事後，外界傳出李毅的言論過激，疑似被帶走調查，然而，他也緊急在5天後發影片證明自己的安全無虞。

▲大陸武統派學者李毅。（圖／翻攝李毅看世界YT）

▲大陸武統派學者李毅。（圖／翻攝李毅看世界YT，下同）

李毅在影片中表示，他是8日深夜睡夢中被「美國友人」傳訊詢問其安危，這才決定緊急錄製一段節目自證平安，同時，也要讓外界知曉都是「假訊息」在傳播。

李毅強調，在下李毅還沒有被抓起來，「估計明天也不會被抓起來，下週也不會被抓起來，下個月也不會被抓起來，目前沒看到我會被抓起來的跡象。」

▲大陸武統派學者李毅。（圖／翻攝李毅看世界YT）

在此前評論美國抓捕馬杜洛的行動時，李毅提到，「有人說跨海作戰很難嗎？海南、大陸距離台灣180公里，佛羅里達離委內瑞拉最近1800公里，委內瑞拉首都到華盛頓3300公里，照活捉！」並暗諷「當局」抓不到賴清德。

此時，李毅突然甩了自己一個巴掌，還語氣一度哽咽地表示，「我都不是人了！」之後便重複地表示，「不說了！不說了！」

不過，目前外界可以看到的YT版本，已經把跨海作戰前的一段較為敏感「批評時政」語句剪掉，可見其仍然有所顧慮，避免受到「有關單位」關心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電超旺！2025全年營收3.81兆　刷歷史新高
席開50桌豪門婚翻臉！　財產大清算
快訊／3月大女嬰疑趴睡致死！鄰居幫照料　媽不忍苛責
OL喝「甜甜1杯水」昏迷2天！醒來下體留分泌物　驚遭性侵
馬英九曬馬年掛曆！背後「嘴對嘴激情照」網全歪樓
24女賣淫被抄　包廂火辣畫面曝
還沒冷完「今晚明晨急凍探6度」　再一波冷氣團接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

染髮被老師壓地「強制剃頭」　陸高中生掙扎站起「馬上又遭壓制」

陸「武統派國師」李毅「自呼巴掌」諷拿不下台灣傳被捕　再發影片證平安

紅果2025年度「短劇」出爐！　TOP1創平台分帳紀錄7182萬元

泡泡瑪特馬年盲盒線上開賣　8款毛絨掛飾...Labubu、星星人等IP大集合

陸圍棋選手戴「AI眼鏡」豪取7連勝　遭檢舉後「摘鏡」吞4連敗

中國版「OpenAI」智譜港股上市　陸連續兩間大型AI公司登陸港交所

地鐵暴力！女乘客被阿北揮拳狠K　老闆沒安慰反開除她

12歲男童「套2泳圈」仍溺斃100cm水池　繼父離開7分鐘就出事

海底撈小便案判賠994萬　又見陸家長放任幼童「尿布扔火鍋」

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

染髮被老師壓地「強制剃頭」　陸高中生掙扎站起「馬上又遭壓制」

陸「武統派國師」李毅「自呼巴掌」諷拿不下台灣傳被捕　再發影片證平安

紅果2025年度「短劇」出爐！　TOP1創平台分帳紀錄7182萬元

泡泡瑪特馬年盲盒線上開賣　8款毛絨掛飾...Labubu、星星人等IP大集合

陸圍棋選手戴「AI眼鏡」豪取7連勝　遭檢舉後「摘鏡」吞4連敗

中國版「OpenAI」智譜港股上市　陸連續兩間大型AI公司登陸港交所

地鐵暴力！女乘客被阿北揮拳狠K　老闆沒安慰反開除她

12歲男童「套2泳圈」仍溺斃100cm水池　繼父離開7分鐘就出事

海底撈小便案判賠994萬　又見陸家長放任幼童「尿布扔火鍋」

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

只是去上個廁所！讓老公帶娃「目睹驚人一幕」玉兔傻眼：不覺得怪嗎

黃子鵬月薪105萬台鋼雄鷹土投第一人　中職土投最高薪仍是江少慶

32歲男元旦澳洲浮潛失蹤！　當地人海邊散步驚見「人體遺骸」

WBC徵詢找上門　黃子鵬回應曖昧未把話說死

「女生一定要有自己的家」　看房10年出手引共鳴

彰化清晨火燒車！駕駛跳車逃生15%燒燙傷躺路邊　緊急送醫搶命

台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成　刷歷史新高

快訊／台股收盤下跌71.59點　台積電跌5元至1680

「17縣市營養午餐免費」全台政策一次看！六都僅新北、台南未跟進

王心凌助攻團隊夥伴　演唱會變求婚現場！

大陸熱門新聞

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」 官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」押回中國

陸傳鼻病毒確診率大增　無特效藥、疫苗

陸圍棋選手戴「AI眼鏡」豪取7連勝 遭檢舉後「摘鏡」吞4連敗

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

家長放任幼童「尿布扔海底撈火鍋」

12歲男童套2泳圈　仍溺斃100cm水池

女乘客被阿北揮拳狠K　老闆沒安慰反開除她

陸「武統派國師」李毅「自呼巴掌」諷拿不下台灣傳被捕 再發影片證平安

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」

陳志被遣返中國　陸外交部已讀不回

更多熱門

相關新聞

少子化危機與文明殞落　不是「人口變少」可怕而是「制度不再想要人」

少子化危機與文明殞落　不是「人口變少」可怕而是「制度不再想要人」

二十世紀的人口辯論，曾以一場「商品價格賭局」為世人矚目：朱利安・賽蒙（Julian Simon）押注人類會用創新戰勝稀缺；保羅・艾利希（Paul Ehrlich）警告人類會被自己的繁殖拖垮。半個世紀後，辯論翻盤：恐慌不再來自「人太多」，而來自「人太少」。

馬杜洛剛被抓！委內瑞拉「釋放大量囚犯」

馬杜洛剛被抓！委內瑞拉「釋放大量囚犯」

記憶體股翻車！台股大跌逾400點　3萬點失守

記憶體股翻車！台股大跌逾400點　3萬點失守

李在明訪陸　中韓各取所需

李在明訪陸　中韓各取所需

即／參議院投票　限制川普對委內瑞拉再動武

即／參議院投票　限制川普對委內瑞拉再動武

關鍵字：

解放軍李毅跨海作戰台灣美軍馬杜洛國師武統

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

全台最大「我家牛排」插旗高雄

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面