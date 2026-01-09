染髮被老師壓地「強制剃頭」　陸高中生掙扎站起「馬上又遭壓制」

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶市墊江縣一名高中生因拒絕染髮、燙髮，遭老師當眾壓在地上強制剃頭，過程全部一旁的其他學生拍下，在網路上引起大量關注。

根據現場影片，一名男學生被老師壓在地上，他雖試圖掙扎，並一度站起，但旁邊又有別的老師加入壓制，他隨後再次被壓在地上。

從影片中也可以看見，有一名拿著電動剃頭刀的男子一直在旁邊徘徊，試圖尋找機會上前剃頭。

▼學生被老師壓在地上強制剃頭。（圖／翻攝微博）



當事學生受訪時表示，老師說他頭髮不符合標準，標準是「寸頭」（平頭），就一直要他去剪，「我說我回家再剪，老師看我不聽，就開始對我『推』和『拉』了。」

校方與當地政府起初對此事相當低調，甚至還說老師只是「試圖托起學生」，沒有按倒在地與出血的情形。

影片也引起許多網友關注，批評老師的暴力行為，「這是學校嗎？監獄都不會這麼暴力！」「進入社會前的服從性訓練。」「從清朝就這樣了，留髮不留頭。」

眼見輿論力道越來越大，校方才在8日正式回應，校內德育處的教師在處理學生燙髮、染髮問題時，採取強制理髮的行為，其「工作方式簡單、行為不當」。校方已對涉事教師進行嚴厲批評教育，責令其向學生及家長當面道歉，獲得諒解。

校方還特別強調，目前學校教學秩序正常，「我校將深刻吸取教訓，舉一反三，進一步強化師德師風建設，規範學校管理。衷心感謝社會各界的監督、支持和關心。」

不過，也有不少網友支持校方，「尊重學校的規章制度，沒有規矩不成方圓。」「學校沒做錯，不合規定就要處理。」「學生就該有點學生樣，現在有的學生像個街溜子一樣。」