小7「馬尾天使女店員」暖幫阿婆：妳先坐著　客感動直擊！2萬人讚爆：加薪

▲原PO拍下女店員的背影，「很感心，這種真的演不出來的。」（圖／翻攝「爆廢公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

「第一次在7-11看到讓我那麼感動有愛的事情。」一名男網友目擊一名小7馬尾女店員，對路人阿嬤和小朋友的暖舉，直呼「服務業真的好偉大。」許多人看完大讚，紛紛要業者加薪。

原PO於8日在「爆廢公社」臉書社團說， 一名阿嬤可能不太懂怎麼選商品，又或是看不清楚，「女店員就走到阿嬤旁邊一個一個介紹給她聽，告訴阿嬤說有什麼東西、這是乾的還是湯的之類的。」

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原PO表示，後來阿嬤說要湯的，但經店員告知「只有拉麵是湯的」，就選了另一個東西，「於是店員就請阿嬤先坐著，她去櫃檯幫阿嬤結帳，順便微波食品。」

▼女店員關心阿婆獲讚爆。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

原PO指出，微波好了之後，店員還記得阿嬤想喝湯，就默默裝關東煮的湯，和微波食品一起送上去。他直呼「很感心，這種真的演不出來的，明明需要結帳的客人可能也不少人，但還是分一點心力在阿婆身上，真的難得一見。」

原PO說，後來有名小朋友買了一碗泡麵；女店員就笑笑著，「你好幾天都吃泡麵了吼！這樣沒有營養不行啦」，下一秒還是很貼心說，「要不要幫你用，我幫你泡，你是在這邊吃沒錯吧」。他表示，小朋友就靦腆點點頭，「服務業真的好偉大。」

此文獲得超過2萬人按讚，許多網友留言，「給她嘉獎表揚了啊！很棒欸」、「這麼冷的天，遇見這麼溫暖的人，有妳真好」、「她根本天使、好女生 」、「這種要報到7-11公司去，也順便讓店長知道一下，好人應該被讚賞。」

也有人說，「超商是零售業不是服務業，不要誤導民眾，所以遇到熱心有熱情的店員更要珍惜和感謝」、「真的是暖心好人一個。但不是必須的服務，請不用跟自己家旁邊的超商店員做比較，台灣奧客可是數一數二多的呢！」

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