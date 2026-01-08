　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」　他豪喊：錢賺不完多分大家

▲該名老闆尾牙發放數十萬現金獎金。（圖／翻攝自微博）

▲該名老闆尾牙發放數十萬現金獎金。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南許昌一名21歲的銀樓老闆，近日因在尾牙上大手筆發福利引發熱議。他不僅替每位員工發放1克黃金，還加碼發出數十萬元現金獎金（人民幣，下同），還直言「錢是賺不完的，多分一點給員工更有意義」，相關畫面曝光後，在網路上掀起熱議。

▲他親自發金鈔給每位員工。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸21歲銀樓老闆「普發黃金給員工」。（圖／翻攝自微博）

▲他親自發金鈔給每位員工，現場還玩起了鏟現金遊戲。（圖／翻攝自微博，上同）

據《大象新聞》報導，該名年輕老闆在尾牙活動上，親自將1克黃金金鈔逐一發給員工，單枚市值約500元（約台幣2244元），並當場宣布再加發數十萬元現金獎金，還玩起撈現金活動，現場員工不亦樂乎。

老闆表示，店內不少員工是寶媽，「她們真的很辛苦，把大量時間留給店裡，付出特別多，2025年又特別不容易，只希望她們能開心一點。」

▲他表示，體恤員工2025一整年的辛勞。（圖／翻攝自微博）

▲他表示，體恤員工2025一整年的辛勞。（圖／翻攝自微博）

報導指出，該老闆也在尾牙中，公開公司對孕產員工的保障政策。得知有兩名女員工懷孕後，他當場承諾，生育第一胎可獲1萬元獎勵，第二胎再加碼至2萬元，孕期薪資照常發放，原有工作崗位永久保留，強調不會因懷孕或生育影響工作權益。

面對媒體詢問，老闆語氣相當樸實，表示自己只是希望減輕員工對「懷孕會被辭退」的焦慮。他說，「錢真的賺不完，多分一點給員工，大家心裡踏實，店也會走得更長久。」

▲老闆的父親。（圖／翻攝自微博）

▲老闆的父親。（圖／翻攝自微博）

他也透露，這樣的經營理念來自父親的家訓，「對別人好，別人才會對你好」。相關作法曝光後，不少網友留言稱讚「別人家的老闆」、「年紀輕輕卻很有格局」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

委內瑞拉局勢丕變　北京學者：中國會「採取行動」捍衛經濟利益

男子主動辭職「157萬年終全泡湯」　網指1點：很不合理應要給

陸委會：中共恐介入11月地方選舉　2026持續對台施壓脅迫

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回中國

大陸推擴大內需　官方學者提解藥：增加服務業比重

陸商務部聲援委內瑞拉：持續深化中委經貿關係意願不會改變

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」　他豪喊：錢賺不完多分大家

陸首座海上可回收火箭基地動工　發豪語成本對標XSpace...年產25發

陸國內機票大跳水！廣州飛上海1.1折百元價　網直呼：比高鐵便宜

海警巡防釣魚台356天破紀錄　陸國防部稱要防止「軍國主義」借屍還魂

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

委內瑞拉局勢丕變　北京學者：中國會「採取行動」捍衛經濟利益

男子主動辭職「157萬年終全泡湯」　網指1點：很不合理應要給

陸委會：中共恐介入11月地方選舉　2026持續對台施壓脅迫

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回中國

大陸推擴大內需　官方學者提解藥：增加服務業比重

陸商務部聲援委內瑞拉：持續深化中委經貿關係意願不會改變

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」　他豪喊：錢賺不完多分大家

陸首座海上可回收火箭基地動工　發豪語成本對標XSpace...年產25發

陸國內機票大跳水！廣州飛上海1.1折百元價　網直呼：比高鐵便宜

海警巡防釣魚台356天破紀錄　陸國防部稱要防止「軍國主義」借屍還魂

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款

美媒分析鄭宗哲定位　40人名單邊緣、需等傷兵機會

黑熊「黑輪」雙腳走路、亞洲蹲根本工讀生　網笑：你這樣不像熊喔

假代辦國民年金是詐騙　台東成功分局籲民眾勿交付個資

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

大陸熱門新聞

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」押回中國

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸男飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面 醫院檢查暫無毒品戒斷反應

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」 官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

陸華北農村「煤改氣」農民繳不出取暖錢 夜間關爐省錢只能靠電熱毯

更多熱門

相關新聞

「尾牙改辦1時段」最人性　一票苦主：假日超崩潰

「尾牙改辦1時段」最人性　一票苦主：假日超崩潰

對上班族來說，參加尾牙的心情超級複雜，既想抽大獎，又不想被迫社交、犧牲休息時間。對此，一名網友突發奇想直呼，如果尾牙能辦在中午時間，既不佔用私人下班時間，又更獲好評。文章引發網友哀號，「我們尾牙還都辦在假日的時候吃勒，超傻眼」、「我們辦在假日午餐」。

陸金價過山車！店員：300g以下金條賣光

陸金價過山車！店員：300g以下金條賣光

豪氣犒賞員工！永慶房產集團全台8場尾牙近3,200桌

豪氣犒賞員工！永慶房產集團全台8場尾牙近3,200桌

陸36g金手鐲一夜「跌超6700元」

陸36g金手鐲一夜「跌超6700元」

最狂下酒菜　400年前「金粉杏仁」現蹤

最狂下酒菜　400年前「金粉杏仁」現蹤

關鍵字：

尾牙黃金員工福利許昌河南

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面