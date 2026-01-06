　
大陸 大陸焦點 特派現場

曾被關押多日！　「柬埔寨26歲流浪網紅」2毒品陽性、小便困難

記者廖翊慈／綜合報導

中國福建26歲網紅Umi（本名吳甄楨）日前被發現一身重傷，在柬埔寨西哈努克港街頭流浪，僅不到一個月就從社群平台光鮮形象，淪落至雙腿骨折、精神恍惚的慘狀。目前吳甄楨已在當地醫院接受治療。醫院對其毛髮進行檢測，冰毒和K粉均呈陽性。

綜合陸媒報導，吳甄楨透露，2025年3月，她在朋友介紹下前往柬埔寨工作，從事服務行業工作。工作期間，她在當地認識了男友，後來又分手。對於流落街頭的原因，她稱是因自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心她的安全問題，所以將她趕了出去。不過該說法遭解讀有隱情，對於為何受傷，吳甄楨未做說明。

▲▼吳甄楨被發現在柬埔寨街頭的樣子。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳甄楨被發現在柬埔寨街頭的樣子。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

吳甄楨稱，記憶模糊不清，提到自己曾被人關了幾天，卻無法說明被關的原因和地址。她也數次提到自己在柬埔寨做服務員，但不願說明具體工作內容。

目前她在柬埔寨西港同濟醫院接受治療。該院負責人表示，住院時，她咳嗽氣喘伴腹痛、腹脹、小便困難、全身乏力，經檢查，她被診斷有肺部感染、胸膜炎、胸腔積液、尿瀦留等，還存在軀體化障礙、低蛋白血症，「經過幾天的治療，她生命體徵平穩，食慾漸增、主動交流的意願也有所增強。」

吳甄楨的母親表示，女兒自初中畢業後就在外地打工，與家人聯繫較少，「她出國一個多月家裡才得知消息，她說柬埔寨那裡好賺錢，但沒說具體在做什麼。」

▲吳甄楨在社群上營造出高薪生活的假象。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

▲吳甄楨在社群上營造出高薪生活的假象。（圖／翻攝自微博，上同）

吳母透露，吳甄楨工作半年後失業，之後便陸陸續續向家裡要錢，除了父母，她還聯繫周邊不少親友借過錢，但隨著女兒要錢的次數越來越頻繁，也開始擔心她的安危，甚至懷疑她被人控制，「我問她錢都花在了哪裡，她一直迴避這個話題，不可能兩天就花掉1萬塊錢（人民幣，下同）吧？」

先前報導指出，吳甄楨2025年4月謊稱在浙江務工，並秘密出境柬埔寨，期間持續透過視訊向家人隱瞞行蹤，9個月內累計向父親索要超8萬元（人民幣，下同，約台幣35.9萬元）。

吳甄楨自2025年12月6日停止更新社群動態（此前帳號原本在展示，她在柬埔寨的奢華生活），12月26日以「腿部骨折需治療」為由向家人索取2200元。家屬表示，轉帳後，當日便看到她流浪街頭的照片，並徹底失聯。

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳甄楨透露，自己到柬埔寨當地才認識男友。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

報導指出，吳甄楨於12月26日被發現時，整個人蜷縮在西港街頭，雙腿佈滿黑紫色瘀青、膝蓋骨折，手持CT片且精神萎靡，與往日形象判若兩人。

大使館說道，「據吳小姐反映，她是受『高薪工作』誘惑來柬埔寨，後流落街頭，目前，女子身體狀況有所好轉，領辦已聯繫其家屬，來柬埔寨辦理回國事宜，吳小姐的母親承認，早知女兒在柬埔寨，曾計畫2025年12月接回未果。」

▲吳母透露去年12月曾想將女兒接回國。（圖／翻攝自微博）

▲吳母透露去年12月曾想將女兒接回國，但無果。（圖／翻攝自微博）

該起事件也引起熱議，有媒體及多名網友指出，吳甄楨是遭到同鄉男友「畫大餅」，以「高薪生活」、「包機酒」等話術哄騙至柬埔寨，另外也有人表示，吳甄楨是遭欠債男友賣去柬埔寨的，不過是否真如網上所說，仍有待調查。

陸20歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

「柬埔寨流浪斷腿網紅」已送醫　父親哽咽：不知道怎把她接回來

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

