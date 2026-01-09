　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸圍棋選手戴「AI眼鏡」豪取7連勝　遭檢舉後「摘鏡」吞4連敗

▲▼ AI眼鏡 。（圖／翻攝 百度）

▲AI眼鏡投射在鏡片上的提示。（示意圖／翻攝 百度）

記者魏有德／綜合報導

大陸民間圍棋賽事、第八屆「殺豬大會」全品級圍棋大賽中，選手李蒙佩戴AI眼鏡出賽，開局便取得七連勝，然而，遭其他棋手檢舉後，主辦單位介入要求其摘下眼鏡，結果，李蒙接連吞下四敗，這前後戰績的反差引起圍棋圈對AI設備是否應全面禁止的熱議。

《都市快報》報導，儘管李蒙聲明，眼鏡僅用於播放音樂和接聽電話，無攝像頭（鏡頭）或作弊功能，但懸殊的戰績讓很多棋手意難平。

▲AI眼鏡。（圖／翻攝微博）

這場「殺豬大會」賽事屬於民間自發舉辦的業餘圍棋賽事，起源於農村年節活動，並強調「快樂圍棋」精神。比賽透過「讓子制」設計，使不同段位棋手能同場競技，讓業餘棋手也有機會與高段或職業棋手對弈。

正因賽事標榜公平與交流，李蒙佩戴AI眼鏡的行為才會讓參賽選手不解和疑惑，根據現場棋手轉述，李蒙在連勝過程中擊敗多名職業三段至五段選手，對手甚至普遍反映對局時難度偏高，這才向主辦方反映其佩戴智慧裝置參賽。

主辦方事後在比賽群組內說明，AI眼鏡屬於具備作弊條件的電子設備，雖無法直接證明舞弊，但已先行警告並要求後續不得再佩戴。李蒙在摘下眼鏡後狀態明顯下滑，接連落敗，其中，與業餘8段棋手對弈時差距尤為明顯。

賽後，李蒙再次澄清眼鏡僅具音樂播放與通話功能，並未搭載攝影或內含即時分析功能，但也坦承自身行為容易讓人質疑，違背比賽公平精神，願意接受後續監督，並將照規定參加明年賽事。

01/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

找蕭敬騰還不夠！　胡瓜鑽石舞台之夜卡司太猛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

陸圍棋選手戴「AI眼鏡」豪取7連勝　遭檢舉後「摘鏡」吞4連敗

【救援成功】警停紅燈見小貓鑽前方機車輪下急提醒！再下車協助將貓抱起超暖心❤️‍

針對近日市場盛傳「豆包 AI 眼鏡即將上市」的消息，字節跳動回應媒體詢問時表示，目前並沒有明確的銷售計畫，相關傳聞與事實不符，並否認產品已進入出貨階段的說法。

