大陸 大陸焦點 特派現場

海底撈小便案判賠994萬　又見陸家長放任幼童「尿布扔火鍋」

記者黃翊婷／綜合報導

中國海底撈徐州雲龍萬達廣場店日前傳出有一桌客人，放任2歲幼童將尿布扔進桌上的鍋具內，相關影片在網路上瘋傳。由於先前曾有2名17歲少年在海底撈火鍋裡小便，結果要賠償業者人民幣220萬元（約新台幣994萬元），這次的尿布事件，網友們都很好奇孩子的監護人究竟要賠償多少錢。

▲海底撈在包廂內放監視器侵犯隱私權惹議。（圖／CFP）

▲中國海底撈徐州雲龍萬達廣場店發生幼童將尿布扔進鍋裡的事件。（示意圖／VCG，非事發門市。）

網傳影片中，只見一名幼童站在座位上，旁邊有一名男子正在幫忙換尿布，下一秒幼童高舉雙手，並將手中的尿布往前丟擲，正好扔進桌上的鍋具裡，還濺起一些湯汁，整個過程都被同桌的其他人拍下。事後傳聞是幼童的母親自己將影片PO上網，結果迅速引發網友議論。

根據陸媒《東方財經》報導，該門市人員證實確有此事，目前已經將該桌的鍋具報廢，同時報警處理，警方已依法對當時在場的幼童監護人做出相應處理。

此外，由於先前曾有2名17歲少年惡作劇在海底撈火鍋中小便，近日判決結果出爐，少年的監護人必須賠償海底撈人民幣220萬元。如今又發生丟尿布事件，中國網友都很好奇，究竟幼童的監護人最後要賠償多少錢，「這家長難道不知道有人才賠了（人民幣）220萬嗎」、「支持再索賠一個（人民幣）200萬」。

內行科普「飛官防寒衣」真相：軍購不是淘寶下單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

