泡泡瑪特馬年盲盒線上開賣　8款毛絨掛飾...Labubu、星星人等IP大集合

▲泡泡瑪特2026馬年「馬力全開」毛絨掛飾盲盒共12款公仔。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

泡泡瑪特2026馬年新品「馬力全開」毛絨掛飾盲盒昨（8）日晚間線上開賣，集合旗下Labubu、星星人、DIMOO等知名IP，推出8款「馬」字吉祥話公仔。開賣前便有粉絲提前在社群平台發起「拼盒」揪團，希望避開抽到非心儀款式的風險。正式開售後，公仔不到1分鐘即全數賣光，部分商品隨即在二手市場出現並溢價流通。

《極目新聞》報導，1月8日22時，泡泡瑪特2026年新品「馬力全開」系列毛絨掛件盲盒正式在線上開售。

泡泡瑪特官方於1月2日預告該系列將於8日晚間線上開賣、9日啟動實體通路販售。「馬力全開」系列集結Labubu、星星人、DIMOO等8個熱門IP，共推出7款常規款與1款隱藏款，單盒售價159元（人民幣，下同），一組價格為1113元，隱藏款抽中機率為1比84。

除毛絨掛飾盲盒外，同步開賣的商品還包括冰箱貼、手鏈、香氛盲盒及可動人偶等多種周邊產品，開賣前數小時，已有玩家在社群平台主動揪團分盒，有人甚至開出200元溢價，只為取得指定IP款式。

根據買家實測，當晚22時透過「泡泡抽盒機」小程序下單時，畫面顯示已有60多人排隊等待，泡泡瑪特官方小程序與抖音直播間則在1分鐘內顯示售罄。客服表示，實際發售數量與限購規則，均以購買頁面顯示為準，無法事前查詢。

此外，線上搶購時間一過，二手交易平台上立即出現「星星人」款毛絨掛件轉售，價格喊至399元，明顯高於原價。部分消費者坦言，雖準時搶購仍未成功入手，但仍看好馬年限定題材與IP吸引力，未來不排除持續關注後續補貨或實體通路上架情況。