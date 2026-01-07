陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」　官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

▲鄭州一處玉石山湧入大批民眾，想撿拾具有價值的玉石。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州新密市近日因「撿玉石」影片在網路流傳，大批民眾爭相前往該片山區「淘寶」，不少人手提裝滿綠色石塊的袋子，場面十分熱鬧。不過，面對突然湧入的民眾，當地官方回應稱，民眾拾取的相關石塊並非玉石，而是過去礦區開採後遺留的廢渣，沒有任何價值，同時，民眾仍須注意安全。

《南方網》報導，近日，河南鄭州新密市多位網友發影片稱，有一座山附近可以撿玉石。有遊客曬出挖到的大塊「玉石」稱，「拿回去讓寶寶看，當個樂趣。」

相關資訊在大陸社群流傳開來後，不少民眾專程前往「尋寶」。有遊客在現場透露，前幾天曾挖到顏色偏綠的石頭，認為是「好玉」，甚至還有人聲稱價值可達數千元人民幣，吸引更多人前來嘗試。

新密市牛店鎮助泉寺村一帶短時間內成為民眾熱門打卡地。山腳下聚集大量民眾翻找石塊，有人高舉綠色石頭大喊「賺到了」，短短數日內，上千輛民車湧入村莊，交通一度壅塞，連附近攤販也直言少見如此人潮。

對此，牛店鎮政府人員表示，事件發生在助泉寺村山腳一帶，已提醒前往遊客注意人身安全，避免發生意外。

新密市自然資源局則強調，該處石塊為早年玉礦開採後留下的廢棄礦渣，並不具備玉石價值，「真正的玉礦位於地下數百公尺，民眾撿拾的多為表層細碎礦渣，並非開採所得，也不具經濟價值。」