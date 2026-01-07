　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」　官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

▲鄭州一處玉石山湧入大量民眾，想撿拾具有價值的玉石。（圖／翻攝微博）

▲鄭州一處玉石山湧入大批民眾，想撿拾具有價值的玉石。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州新密市近日因「撿玉石」影片在網路流傳，大批民眾爭相前往該片山區「淘寶」，不少人手提裝滿綠色石塊的袋子，場面十分熱鬧。不過，面對突然湧入的民眾，當地官方回應稱，民眾拾取的相關石塊並非玉石，而是過去礦區開採後遺留的廢渣，沒有任何價值，同時，民眾仍須注意安全。

《南方網》報導，近日，河南鄭州新密市多位網友發影片稱，有一座山附近可以撿玉石。有遊客曬出挖到的大塊「玉石」稱，「拿回去讓寶寶看，當個樂趣。」

▲鄭州一處玉石山湧入大量民眾，想撿拾具有價值的玉石。（圖／翻攝微博）

相關資訊在大陸社群流傳開來後，不少民眾專程前往「尋寶」。有遊客在現場透露，前幾天曾挖到顏色偏綠的石頭，認為是「好玉」，甚至還有人聲稱價值可達數千元人民幣，吸引更多人前來嘗試。

新密市牛店鎮助泉寺村一帶短時間內成為民眾熱門打卡地。山腳下聚集大量民眾翻找石塊，有人高舉綠色石頭大喊「賺到了」，短短數日內，上千輛民車湧入村莊，交通一度壅塞，連附近攤販也直言少見如此人潮。

對此，牛店鎮政府人員表示，事件發生在助泉寺村山腳一帶，已提醒前往遊客注意人身安全，避免發生意外。

新密市自然資源局則強調，該處石塊為早年玉礦開採後留下的廢棄礦渣，並不具備玉石價值，「真正的玉礦位於地下數百公尺，民眾撿拾的多為表層細碎礦渣，並非開採所得，也不具經濟價值。」

24歲女愛吃路邊串串香致「胃癌」

24歲女愛吃路邊串串香致「胃癌」

河南鄭州一名24歲大學生近日在校就醫時，被確診為因長期重度便秘導致的腸道惡性病變。她多年來幾乎每日把校門口的串串香當主食，飲食高度依賴高油、高鹽、反覆高溫烹調的料理，水果、全穀物與蔬菜攝取極低。。醫師研判這種長期失衡飲食使腸道承受巨大負擔，是疾病惡化的重要誘因之一。

1碗580元！26歲鄭州小夥在倫敦賣「胡辣湯」

1碗580元！26歲鄭州小夥在倫敦賣「胡辣湯」

26元鄭州街邊麵包爆紅　老闆嘆：還被客人追

26元鄭州街邊麵包爆紅　老闆嘆：還被客人追

15歲少年身高僅138公分！醫吐1關鍵：這輩子已定格

15歲少年身高僅138公分！醫吐1關鍵：這輩子已定格

陸女2個月用水2655噸！「天價水費」嚇歪

陸女2個月用水2655噸！「天價水費」嚇歪

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

