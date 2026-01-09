地鐵暴力！女乘客被阿北揮拳狠K　老闆沒安慰反開除她

▲香港地鐵發生衝突，女子被阿伯揮拳狠K。（圖／翻攝Threads，下同）

記者葉國吏／綜合報導



近日，一名香港女子李女士在港鐵上因背包被阿伯揮拳打臉，現場影片在社交平台Threads瘋傳。讓人震驚的是，李女士的餐廳老闆得知事件後，不僅沒安慰，還直接將她解僱，引起網民全城熱議，批評老闆冷血無情。

地鐵衝突突發 阿伯出手不留情

李女士事發當晚背著小背包搭港鐵觀塘線，準備從太子站回油塘。列車行駛到黃大仙到鑽石山途中，一名阿伯走過時兩度撞到她的背包。李女士被撞後瞪了阿伯一眼，沒想到對方突然怒罵還爆粗口，接著一拳就打在她下巴，場面一度混亂，旁邊乘客見狀立刻上前勸阻。

李女士回憶，自己站在車廂中央，前後都留了空位讓人走，背包尺寸也不大，根本沒擋路。阿伯卻出手打人，還一度拿手機想再砸她。她報警後，阿伯又試圖再動手，警方最後叫她在觀塘站下車，但阿伯則直接搭車離開，沒被當場拘捕。

事件引爆網絡 老闆冷血開除

這段車廂暴力影片很快在Threads爆紅，網友紛紛留言聲援李女士。但令她最難過的是，她工作的餐廳老闆知道這件事後，竟然沒問她情況，反而直接打電話叫她不用再回來上班，理由也沒解釋。李女士無奈表示，自己莫名被打還失業，真是倒霉到家。

她更感嘆，現場明明有乘客把阿伯的樣子拍得很清楚，但警方到現在都找不到人，完全沒下文。許多香港網民看到後都罵老闆沒同理心，還有人說公司太過分，簡直是落井下石。大家紛紛替李女士抱不平，希望她能早點討回公道。

港人齊聲批評 期待警方行動

不少網民留言表示，李女士只是普通市民，卻要承受無故暴力和失業的雙重打擊，認為這種情況不可接受。有人呼籲餐廳老闆應該道歉，也希望警方能加快行動，把阿伯繩之以法。這起港鐵衝突事件目前仍在持續發酵，港人都在關注後續發展。