醉客喝茫盧帳單遭店家「冰桶」洗臉！這一下…爆頭滿臉「血瀑布」

▲一名日籍華僑蔡姓男子酒後不滿帳單金額，遭店家員工砸破頭，滿臉鮮血 。（圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名日籍華僑跟朋友前往酒店消費，不過就在結帳的時候跟店家裡頭的員工起了衝突，這名日籍華僑對帳單金額有疑義，跟店家員工還發生拉扯，當時已經喝到爛醉的日籍華僑慘遭店家員工拿冰桶砸臉，當場滿臉血，事後雙方不提告，不過警方還是依照社會秩序維護法送辦。

高雄市警察局新興分局在10日晚間23時左右，接獲通報七賢一路酒店內有糾紛，經快打警力趕抵現場。發現一名日籍華僑酒客蔡姓男子頭部撕裂傷流血，經救護人員初步包紮後送醫治療，警方當場將同行的2名友人及店家員工一併帶回釐清案情。

▲一名日籍華僑蔡姓男子酒後不滿帳單金額，遭店家員工砸破頭，滿臉鮮血 。（圖／地方中心翻攝）

▲一名日籍華僑蔡姓男子酒後遭砸破頭，快打部隊抵達現場處理 。（圖／地方中心翻攝）

初步調查，蔡姓男子因爲已經喝到爛醉，在散場離去時因為消費帳單，就跟店家的一名曹姓員工發生爭吵，雙方發生拉扯推擠，曹姓員工一度拿冰桶砸蔡姓男子的臉部，造成蔡姓男子頭部撕裂傷，另外自己臉部及下肢也有挫傷，目前雖然雙方互不提出告訴，不過警方仍然依違反社會秩序維護法函送法辦。

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