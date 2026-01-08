　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陳志頭套黑布被押回國　陸外交部躲避式回應：可以保持關注

記者廖翊慈／綜合報導

中國公安部8日下午證實，太子集團董事長陳志已被從柬埔寨金邊押解回中國。調查指出，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。中國外交部發言人毛寧8日在例行記者會上，對此避而不答。

一名路透社記者在會上向毛寧提問，「有媒體報導，涉嫌參與國際電信詐騙的太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志已在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，發言人能否確認並介紹情況？」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

對此，毛寧未正面回應，僅表示，「具體情況中方的主管部門會發布消息，你可以保持關注。」

毛寧還說，「打擊網賭電詐是國際社會的共同責任，一段時間以來，中國人與柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網路詐騙犯罪，取得了顯著成效，中國願意與包括柬埔寨在內的周邊國家加強執法合作力度，維護人民的生命財產安全和區域國家的交往合作秩序。」被外界解讀，以此番言論迴避該提問。

▲公安證實，從柬埔寨金邊押解陳志回中國。（圖／翻攝央視）

▲▼陳志被銬狼狽慘狀曝光！公安證實：從柬埔寨金邊押解回中國。（圖／翻攝央視）

▲▼陳志被銬狼狽慘狀曝光！公安證實：從柬埔寨金邊押解回中國。（圖／翻攝央視）

▲公安證實，從柬埔寨金邊押解陳志回中國。（圖／翻攝央視，上同）

經調查，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

公安部相關負責人表示，公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案，「公安機關正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理。」

01/06 全台詐欺最新數據

中共「國師」李毅驚傳被抓走了！
快訊／被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆
鬼鬼突PO出「母女合照」！
莫莉自爆「帶頭霸凌同學」　黑歷史片段被挖

即／北檢掃蕩太子集團　第7波搜索拘提約談11人

太子集團涉嫌跨境詐騙，首腦陳志日前已在柬埔寨落網，台北地檢署持續掃蕩太子集團在台洗錢據點，懷疑有專人幫集團設立境外公司，然後透過OBU帳戶將贓款洗進台灣，檢察官8日指揮警調發動第7波搜索行動，並拘提、約談匯致國際商務公司盧姓老闆及其他人頭公司負責人等11名被告到案釐清。

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」押回中國

女「趴引擎蓋」阻逃慘遭輾壓　車手拒認殺人未遂

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

貓失蹤他出門哭找3小時　結果傻眼

