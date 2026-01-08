陳志頭套黑布被押回國　陸外交部躲避式回應：可以保持關注

記者廖翊慈／綜合報導

中國公安部8日下午證實，太子集團董事長陳志已被從柬埔寨金邊押解回中國。調查指出，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。中國外交部發言人毛寧8日在例行記者會上，對此避而不答。

一名路透社記者在會上向毛寧提問，「有媒體報導，涉嫌參與國際電信詐騙的太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志已在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，發言人能否確認並介紹情況？」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

對此，毛寧未正面回應，僅表示，「具體情況中方的主管部門會發布消息，你可以保持關注。」

毛寧還說，「打擊網賭電詐是國際社會的共同責任，一段時間以來，中國人與柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網路詐騙犯罪，取得了顯著成效，中國願意與包括柬埔寨在內的周邊國家加強執法合作力度，維護人民的生命財產安全和區域國家的交往合作秩序。」被外界解讀，以此番言論迴避該提問。

▲公安證實，從柬埔寨金邊押解陳志回中國。（圖／翻攝央視，上同）

經調查，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。



公安部相關負責人表示，公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案，「公安機關正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理。」