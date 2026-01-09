12歲男童「套2泳圈」仍溺斃100cm水池　繼父離開7分鐘就出事

▲12歲男童套了兩個游泳圈，結果還是在100公分深的水池溺斃，引起關注。示意圖非事發地。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導



中國雲南昭通市一處溫泉泳池，12歲王姓男童在套了兩個游泳圈的情況下，仍然在100公分深的水池溺水，最後不幸身亡。事件暴露出溫泉安全監管和陪伴疏忽的問題，引發社會關注。

家人分區洗浴 男童獨留泳池

王童今年元旦假期時，跟著家人一起到昭通市旅遊。1月3日晚上吃完飯，家人選擇去紫光世紀溫泉放鬆一下。當時王童的媽媽陪妹妹去女生浴區，楊姓繼父則帶他進男生區。現場水深其實不高，只有100公分左右，加上王童快140公分，身上還穿了兩個游泳圈，大家都以為安全沒問題。

王童繼父看到池邊有好幾名工作人員，泳池裡也有其他遊客在活動，他想說暫時離開一下應該沒事。於是他就去淋浴間簡單沖洗，沒想到這七、八分鐘的空檔，卻成了無法挽回的遺憾。

救援無力回天 溺水原因不明

等繼父回來時，現場已經有人在幫王童做心肺復甦。孩子被拉上岸，躺在地上，場面相當混亂。楊男坦言：「到底怎麼溺水的，我也不清楚。」事發後，王童馬上被送醫搶救，但仍在1月5日宣告不治。

警方事後調查，認定這是一場意外，並沒有透露王童真正的溺水原因。至於溫泉業者，面對媒體詢問則相當低調，只說會和家屬協商處理，但對細節一律不回應。王童的家屬仍難以接受這個事實，很痛心地說希望能查明真相，給孩子一個交代。