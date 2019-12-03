邱毅：楊蕙茹是謝長廷愛將　一定有人給她下指令、供資金　

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

「卡神」楊蕙茹遭檢調認定為網軍頭，在網路操作輿論，釀成前駐大阪辦事處處長蘇啓誠輕生的意外。對此，新黨不分區立委候選人邱毅指出，楊蕙茹是謝長廷的愛將，且她上面一定有人給她下指令，提供資金。

邱毅表示，楊蕙茹是謝長廷的愛將，也是偏激的台獨分子，但她在綠營只是小咖，她固然財力雄厚，可以養一堆網軍，「但她上面一定還有人，有人給她下攻擊指令，有人提供給她充沛的資金。」

邱毅提到，「楊蕙茹被起訴，証明綠營網軍確有其事」，民進黨中央一直有直屬蔡英文的網軍系統，是由蔡英文愛將徐佳青來指揮操作，楊蕙茹應該只是其中一個分支部而已。在台灣只要反台獨、反綠營貪腐的人，一定有受到網路霸凌的痛苦經驗，所以傳言中的「1450」絕不僅是傳言。

邱毅說，現在綠營網軍又氾濫成災，帶風向、散謠言、扭曲是非黑白，使台灣民主變成民粹，許多人才的失望與出走，便是被網路霸凌給逼迫的！

其他人也看了這些…

►楊蕙如透過LINE群「高雄組」下令！成員月領1萬帶風向 檢：你就是網軍頭！

►卡神楊蕙如遭起訴！「柯P的一隻小黑狗」逼idcc現形 網笑爛：神猛案外案

►卡神養網軍遭起訴！韓國瑜：查清有無動用公帑 當選後一定還蘇啓誠公道

相關熱門新聞…

►楊蕙如來自嘉義幫！藍委質疑背後黑手是「英派」掌門人陳明文

►檢察官認證！綠網軍「月領1萬」 護航謝長廷手法曝光

►藍委爆：「卡神」網軍委任律師...也幫陳明文處理300萬現金案

►白白胖胖也是一種美