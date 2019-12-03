民進黨切割楊蕙如　她PO照洩底：與徐國勇、林鶴明都同框了！

▲游淑慧質疑楊蕙如與民進黨關係 。（圖／翻攝游淑慧臉書，下同）

記者楊亞璇／台北報導

「卡神」楊蕙如遭檢調查出為網軍頭，在網路上操作輿論風向，釀成前大阪辦事處處長蘇啓誠自殺，外界猜測此事與駐日代表謝長廷有關。謝長廷3日首度回應，「楊蕙如的事情我都要負責？」台北市議員游淑慧在臉書PO出，楊蕙如和謝長廷、蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長林鶴明等人同框照，質疑她與民進黨並非毫無關係。

游淑慧表示，民進黨聲明表示，楊蕙如案與民主進步黨豪無關係，譴責國民黨蓄意將此事與民進黨粗糙聯結，剛剛節目上，謝系立委候選人蔡沐霖也說：楊蕙如和謝長廷的關係是十幾年前⋯「但這些照片，當事人應該不陌生吧？」

游淑慧PO出照片說，有送謝長廷去日本的合照、有長工辦公室的聚會活動照、有民進黨競選活動的宣傳文宣，「看看明天民進黨會不會說，謝長廷和民主進步黨毫無關係，徐國勇和民主進步黨毫無關係，管碧玲和民主進步黨毫無關係。」

游淑慧酸說，「異次元切割刀揮刀切、割、斬！啊，但慘了⋯⋯曾任總統府發言人、現為蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長林鶴明，好像也同框了，林鶴明和楊蕙如同框一起送謝長廷？嗯，一定只是剛好。

游淑慧說，楊蕙如與民進黨的關係，就是「蓋棉被純聊天」的關係；我們千萬別做不當聯想，她進一步質疑，楊蕙如的網軍集團有沒有參與黑韓產業鏈？除了楊蕙如以外，還有多少的「楊蕙如們」？

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