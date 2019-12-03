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楊蕙如曾開價500萬幫韓營？　張善政：懷疑是民進黨派來的

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▲▼張善政發表「0-6歲國家幫忙養」政策。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂欣玫／綜合報導

「卡神」楊蕙如遭檢調查出為網軍頭，釀成前大阪辦事處處長蘇啓誠自殺，外界猜測此事與駐日代表謝長廷有關。對此，謝長廷3日首度回應，並提到國民黨副總統候選人張善政稱「楊蕙如曾開價500萬被韓營回絕」的新聞，引發張善政在貼文底下留言回嗆。張善政更直接發文表示，韓陣營又不是笨蛋，當然不會接受，另外也懷疑是否民進黨想派楊蕙如來刺探韓陣營。

張善政表示，今天有媒體報導指他「爆料」楊蕙如去找韓陣營，這是離譜至極，更荒謬的是，謝長廷從2日上午北檢起訴楊蕙如後，沉默了36小時，竟然在臉書上僅用「楊蕙如的事情我都要負責？」還引用錯誤的報導質疑「張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」回應。「此事關乎一個外交官的生命，謝代表居然可以用這樣雲淡風輕的態度，實在令人遺憾。」

張善政批評，謝長廷的用意就是想要切割，「但楊蕙如和謝代表長期以來的關係密切，是不爭的事實。有沒有關係？要不要負責？都請謝代表站出來面對，向國人說明。」至於指稱張善政說楊蕙如也曾去韓營的牽拖說法，謝長廷的用意明顯是想打模糊仗，轉移焦點。

張善政鄭重澄清，這個新聞來源是他參加直播節目時主持人提出報導詢問，他回答「我的確聽過楊蕙如在去年高雄市長選舉期間，曾接觸過韓營，但楊蕙如開價新台幣500萬元，說要幫韓營操作，不過當時的韓營回絕楊蕙如，對價碼無法接受」。

張善政說，事實上，韓陣營不只對價碼無法接受，當時也深入去了解，楊蕙如是民進黨的人，且和謝長廷的關係密切，在網路上的爭議很大，PTT還把楊蕙如列為不受歡迎使用者，「韓陣營又不是笨蛋，當然不會接受。」

張善政質疑，現在對照楊蕙如在蘇啟誠外交官案中，利用idcc在網路一邊帶風向攻擊大阪辦事處，一邊又幫謝長廷護航的兩面手法，「令人不得不懷疑是否民進黨想派楊蕙如來刺探韓陣營。」

檢警偵辦「idcc」網文侮辱大阪駐日代表處案，除了查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，更意外發現，楊透過LINE群「高雄組」組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向，雖然楊否認犯行，但台北地檢署仍根據共犯手機內對話紀錄，認定楊就是網軍頭。

對此，謝長廷3日在臉書轉貼一則新聞「楊蕙如曾開價500萬被韓營回絕 張善政：價碼無法接受」，並寫道「楊蕙如的事情我都要負責？張善政説她也是曾去韓營，按『謝黑』的邏輯也算是我指示？」

張善政接著在謝長廷貼文底下留言澄清，「謝前院長，您好，這篇報導斷章取義，不知為何您還是引用！第一，報導中提到是我爆料楊蕙如去找韓陣營，這是離譜至極。今天是直播時主持人提出報導詢問，我回答『我的確聽過楊蕙如在去年高雄市長選舉期間，曾接觸過韓營，但楊蕙如開價新台幣500萬元，說要幫韓營操作，不過當時的韓營回絕楊蕙如，對價碼無法接受』。第二，不只對價碼無法接受 ，韓陣營當時也深入去了解，楊蕙如是民進黨的人，而且爭議很大，當然不會接受。」

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