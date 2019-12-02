卡神養網軍遭起訴！韓國瑜：查清有無動用公帑　當選後一定還蘇啟誠公道





▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

檢警偵辦「idcc」網路文章侮辱駐大阪代表處長蘇啟誠案，除了查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，更意外發現，對方透過LINE群「高雄組」組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向。對此，國民黨總統候選人韓國瑜表示，操作一位年輕人當網軍才1萬元，呼籲蔡英文政府徹查此案，查清經營網軍的費用是否有動用公帑。

韓國瑜臉書全文如下：

【起訴網軍頭、不忘蘇處長】

蔡政府為了護航謝長廷，甚或想利用此事演一齣販賣芒果乾的前戲，因而放任網軍操控網路族群與年輕世代的正義感，對於網軍搭配媒體、粉絲專頁一條龍的操作攻擊袖手旁觀，讓大阪辦事處蘇處長承受到超乎想像的輿論壓力，只能用生命來捍衛自己的榮譽，這是何等悲壯、可惜又可恨的犧牲？我希望蔡英文政府清楚說明交代政府為什麼放任這些為了護航官員與政策、間接害死外交官的網軍集團，並且徹查這麼一大筆雇用網軍的錢是從哪裡來的？

我們希望今天對於網軍造謠的起訴不只是一個天理昭張的開始，更是台灣對抗網路霸凌殺人與網軍操控輿論的開始，你、我、他，我們每一個人都有責任要求國家還給蘇啟誠家屬一個公道。

#蔡政府放任網軍害死外交官

#網路東廠依然每日黑韓

其實去年高雄市長選舉期間出現散佈黑韓謠言、和今年初民進黨初選期間摧毀賴清德人格的手法都有異曲同工之處。現在，我認為同一批網軍，已經發動更大規模的資源投入2020總統大選選戰，配合某些黨派操作抹黑對手。雖然我認同所有候選人參與選舉都必須接受檢驗，但不能顛倒是非、造謠中傷，利用媒體資源粉飾太平並操作網路風向來打壓在野黨、卻從不監督執政黨。

同時，蔡政府每天口口聲聲說愛台灣，可是永遠避談現況、只管抹黑對手，漠視這種企圖以一人一萬的「昂貴」操作獲得「廉價」聲量，讓受到網路風向影響是非判斷的人，間接淪為政府殺人的劊子手。

#操作一位年輕人當網軍才一萬塊

#選民要認清短線廉價的網路操盤

我在此呼籲蔡英文政府徹查此案，並且查清經營網軍的費用是否有動用公帑。至於當時外交部有沒有施壓，是否官官相護卻讓自己同事蒙冤而死一事，我上任後一定秉公徹查，盡快還給蘇處長及其家人一個遲來的公道。

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