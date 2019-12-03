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楊蕙如曾開價500萬幫韓營操作？　謝長廷、張善政臉書開戰了

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▲▼張善政 韓國瑜VS張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

「卡神」楊蕙如遭檢調查出為網軍頭，在網路上操作輿論風向，釀成前大阪辦事處處長蘇啓誠自殺，外界猜測此事與駐日代表謝長廷有關。謝長廷3日首度回應，在臉書轉貼一則新聞「楊蕙如曾開價500萬被韓營回絕 張善政：價碼無法接受」，並寫道「楊蕙如的事情我都要負責？張善政說她也是曾去韓營，按『謝黑』的邏輯也算是我指示？」

對此，張善政在謝長廷的貼文底下留言澄清，他寫道，「謝前院長，您好，這篇報導斷章取義，不知為何您還是引用！第一，報導中提到是我爆料楊蕙如去找韓陣營，這是離譜至極。今天是直播時主持人提出報導詢問，我回答『我的確聽過楊蕙如在去年高雄市長選舉期間，曾接觸過韓營，但楊蕙如開價新台幣500萬元，說要幫韓營操作，不過當時的韓營回絕楊蕙如，對價碼無法接受』。第二，不只對價碼無法接受 ，韓陣營當時也深入去了解，楊蕙如是民進黨的人，而且爭議很大，當然不會接受。」

▼張善政、謝長廷臉書開戰。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲▼張善政、謝長廷臉書開戰。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

張善政3日上午在網路直播節目中，提及楊蕙如操控網軍的案例只是冰山一角，同時也代表現今政治圈網軍生態，呼籲檢調單位查到底，並質疑楊蕙如很明顯一直幫蔡英文操控網軍，的確有聽說過他接觸韓國瑜陣營，但後來拒絕。

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